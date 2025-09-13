Yeni Şafak
Samsunspor - Antalyaspor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Samsunspor - Antalyaspor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11'ler

11:0713/09/2025, Cumartesi
G: 13/09/2025, Cumartesi
Trendyol Süper Lig 5. haftasında Samsunspor evinde Antalyaspor’u konuk edecek. Bugün saat 17.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Makoumbou ve Musaba gibi ilk 11'de forma giyen transferlere imza atan Karadeniz ekibi son olarak Tanguy Coulibaly'i kadrosuna kattı. Transfer dönemi bitmeden eski oyuncusu Saric, kaleci Julian ve Yohan Boli'yi kadrosuna katan Akdeniz ekibi yeniden çıkış peşinde olacak. Peki, Samsunspor - Antalyaspor ilk 11’leri belli oldu mu? İşte Samsunspor - Antalyaspor maç kadrosu ve muhtemel 11’leri…

Trendyol Süper Lig'de heyecan milli takım maçlarının ardından yeniden başlıyor. Ülkemizi Konferans Ligi'nde temsil edecek Samsunspor, Hesap.com Antalyaspor'u konuk ediyor.

Thomas Reis ile geçen sezonu 3. sırada tamamlayan ve önemli bir başarıya imza atan Samsunspor, Panathinaikos'u çok zorlamasına rağmen geçememişti. Konferans Ligi'nde lig aşamasına kalan Karadeniz ekibi, ilk 3 haftada ise 7 puan topladı.


Son olarak Trabzonspor deplasmında Mouandilmadji ile puanı yakalayan Samsunspor, hafta içi erteleme maçında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.


Makoumbou ve Musaba gibi ilk 11'de forma giyen transferlere imza atan Karadeniz ekibi son olarak Tanguy Coulibaly'i kadrosuna kattı.


Hesap.com Antalyaspor ise sezon iyi başlamış ve ilk iki haftada 6 puana ulaşmıştı. Emre Belözoğlu'nun ekibi Trabzonspor ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçlarını tek farklı skorlarla kaybetti ve ivmesini yitirdi.


Transfer dönemi bitmeden eski oyuncusu Saric, kaleci Julian ve Yohan Boli'yi kadrosuna katan Akdeniz ekibi yeniden çıkış peşinde olacak.


Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Cumartesi saat 17.00'de başlayacak maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Bu zorlu maçı futbolseverler beIN SPORTS 2 ekranlarından takip edebilecek.


SAMSUNSPOR - ANTALYASPOR MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Tomasson, Celil, Ntcham, Musaba, Holse, Sousa, Mouandilmadji

Hesap.com Antalyaspor: Juilan, Bünyamin, Giannetti, Dzhikia, Paal, Ceesay, Soner, Van De Streek, Abdülkadir, Storm, Cvancara






#Samsunspor
#Antalyaspor
#Süper Lig
