Sivasspor tribünlerinin Amedspor maçındaki koreografisi gündem oldu

Sivassporlu taraftarlar, Amedspor maçı öncesinde hazırladıkları kırmızı-beyaz koreografi ve Türk bayrağı detaylarıyla tribünlerden güçlü bir mesaj verdi.
Sivasspor, Trendyol 1. Lig’in 22. haftasında sahasında Amedspor’u konuk etti. Karşılaşma öncesinde Sivassporlu taraftarların hazırladığı koreografi ise maçın önüne geçti.
Kırmızı-beyaz kartonlarla tribünleri tamamen kaplayan taraftarlar, koreografide Sivasspor formasının altında Türk bayrağı bulunan bir taraftar figürüne yer verdi. Aynı dakikalarda diğer tribünlerde çok sayıda Türk bayrağı dalgalandırıldı.
Açılan pankartta ise "Bayrağın rengi, vatanın canıyız" ifadelerine yer verildi.
Tribünlerde Mehter Marşı’nın (Ey Şanlı Ordu Ey Şanlı Asker) çalınmasıyla birlikte stadyumda coşku zirveye çıkarken, ortaya çıkan görüntüler büyük ilgi gördü.
Hatırlanacağı üzere, Nusaybin’de Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından birçok kulüp Türk bayrağı temalı paylaşımlar yapmış, Amedspor’un bu yönde bir paylaşımda bulunmaması ise kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı.