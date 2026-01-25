Sivasspor tribünlerinin Amedspor maçındaki koreografisi gündem oldu

Hatırlanacağı üzere, Nusaybin’de Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından birçok kulüp Türk bayrağı temalı paylaşımlar yapmış, Amedspor’un bu yönde bir paylaşımda bulunmaması ise kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı.