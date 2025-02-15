Süper Lig futbolcusuna hapis cezası: Mahkeme kararı açıklandı!

Süper Lig ekiplerinden Alayanspor forması giyen 32 yaşındaki futbolcu yargılandığı davada 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Detaylar haberimizde.
Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor forması giyen 32 yaşındaki Güney Koreli forvet Ui-jo Hwang’ın, cinsel ilişki görüntülerini izinsiz kaydettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 1 yıl hapis cezasına ve 2 yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırıldığı aktarıldı.
Güney Kore basınından Chosun.com adlı internet sitesinde yer alan habere göre, Seul Merkez Bölge Mahkemesi Ceza Hukuku 13. Bölümü Yargıcı Lee Yong-jae, Cinsel Suçların Önlenmesi Özel Kanunu'nu ihlal ettiği gerekçesiyle Hwang'ı suçlu buldu.
Mahkemenin, futbolcunun 40 saatlik cinsel suçlarla mücadele eğitimi almasına ve 200 saat kamu hizmeti yapmasına da karar verdiği bildirildi.
Siyah takım elbiseyle mahkemeye katıldığı belirtilen Hwang’ın, karar okunurken sessiz kaldığı ve başını eğdiği aktarıldı.
Savcılığın futbolcu için 4 yıl hapis cezası talep ettiği ancak mahkemenin ceza indirimi uyguladığı kaydedildi.
Kararın ardından basına konuşan Hwang, “Futbolseverlerden çok özür diliyorum, gerçekten pişmanım” dedi.
Mağdurlardan birinin avukatı Lee Eun-ui, “Bu karar, mağdura ömür boyu sürecek bir travma yaşatan bir suçluyu neredeyse affetti” dedi ve karara itiraz edeceklerini söyledi.