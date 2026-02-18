Tedesco antrenman kaçırmayan futbolcusunu açıkladı

"Sidiki Cherif gibi genç yeteneği, potansiyeli aldığınızda sorumluluğunuz oluyor onunla ilgilenmek. Biz ona karşı dürüst ve açık olduk alırken. Bir transfer yaptığınızda mesela belli bir yer için oyuncu aldığınızda açık olmalısınız. Hedeflerimizi anlatıyoruz ona. Sadece 5 yıldızımız yok, kendi özgüveni çok yüksek bir oyuncu. Bunu her gün sahada görüyoruz. Çok iyi ve çok motive bir oyuncu. Birçok kalitesi olan bir oyuncu. Kendisi her tür farklı baskıyı kaldırabilecek biri. Sadece onla, sadece hocayla, sadece personelle ilgili değil; hepimiz 19 yaşındaki bu genç yeteneğe iyi bakmalıyız. Baktığında çok olgun görünüyor, vücut yapısı çok güçlü. Onu Fenerbahçe'ye gelmeye ikna ettiğimiz için mutluyuz. Gelecek yıllarda çok büyük etkisi olacak."