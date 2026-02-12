Tedesco'dan oyuncusuna sert uyarı: "Sıkıntıya sokacak davranışlardan kaçın"

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynanacak olan kritik mücadele öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, yıldız oyuncuyu sakin kalması yönünde uyardı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 22. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde yıldız oyuncuya uyarı yapıldı.
Teknik direktör Domenico Tedesco, son oynanan Gençlerbirliği karşılaşması sonrasında yıldız oyuncuyla özel bir görüşme gerçekleştirdi.
İtalyan çalıştırıcının Jayden Oosterwolde'yi disiplin konusunda uyardığı ve sezonun kritik bir dönemine girildiğini dile getirdi.
Tedesco’nun Oosterwolde’ye şu ifadeleri kullandı;
“Takımı sıkıntıya sokacak davranışlardan kaçın. Her maçımız çok önemli. Daha sakin olman gerekiyor.”