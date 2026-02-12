Tedesco'dan oyuncusuna sert uyarı: "Sıkıntıya sokacak davranışlardan kaçın"

İtalyan çalıştırıcının Jayden Oosterwolde'yi disiplin konusunda uyardığı ve sezonun kritik bir dönemine girildiğini dile getirdi.





Tedesco’nun Oosterwolde’ye şu ifadeleri kullandı;

“Takımı sıkıntıya sokacak davranışlardan kaçın. Her maçımız çok önemli. Daha sakin olman gerekiyor.”