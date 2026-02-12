Yeni Şafak
Tedesco’dan Trabzonspor derbisi öncesi flaş Kante kararı: İlk 11’de çıkacak mı?

09:2012/02/2026, Perşembe
G: 12/02/2026, Perşembe
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de tüm gözler N'Golo Kante'nin üzerinde. Gençlerbirliği karşısındaki futboluyla teknik heyetin tam notunu alan tecrübeli oyuncunun Trabzon deplasmanında ilk 11'de yer alıp almayacağı merak konusu. Peki, Kente Trabzonspor maçında oynayacak mı? İşte detaylar.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftası Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaşmasına sahne olacak. Şampiyonluk yarışında oldukça kritik öneme sahip maç öncesi Fenerbahçe'de N'Golo Kante'nin durumu merak konusuydu.

Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Kante'yi Gençlerbirliği maçında oldukça beğendi. Fransız yıldızın Trabzonspor maçına da ilk 11'de başlayacağı ifade edildi.


Tedesco'nun planında orta sahada yine Kante-Guendouzi ve Asensio olacak. Sol kanatta ise son maçta 2 gol atan Kerem Aktürkoğlu'nun yerinin garanti olduğu belirtiliyor. 


Sağ kanatta ise Tedesco'nun maç günü son kararını vereceği ve Musaba ya da Nene'yi sahaya süreceği aktarıldı.


