Türk futbol tarihinin en pahalı satışı kapıda: Arsenal istedi Galatasaray bonservisi belirledi

İngiltere Premier Lig'de 22 yıllık şampiyonluk hasretine bu sezon son veren Arsenal, Galatasaray'ın yıldızını kadrosuna katmak için kolları sıvadı.
Suudi Arabistan'ın NEOM takımından geçen yaz gelen cazip transfer teklifini değerlendirmek isteyen Barış Alper Yılmaz, Galatasaray yönetimi ve teknik direktör Okan Buruk'tan vize çıkmaması üzerine takımda kalmış ve üst üste 4. kez kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.
26 yaşındaki futbolcu için bu yaz da transfer haberleriyle dolu geçecek gibi görünüyor.
İngiltere Premier Lig'de oynama hedefi bulunan milli futbolcunun, bu hayalini gerçekleştirme fırsatını yakalayabileceği öne sürüldü.
Sözcü gazetesinde yer alan habere göre; Premier Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan ve 22 yıllık özlemine son veren Arsenal, Barış Alper Yılmaz ile yakından ilgileniyor.
Haber detayında, hem futbolcunun hem de Galatasaray'ın İngiliz devinden gelecek transfer teklifini beklemeye başladığı belirtildi.
Sarı kırmızılılar, Arsenal ile resmi temasların başlaması halinde isteyeceği bonservis bedelini de şimdiden belirlemiş durumda. Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz için pazarlık kapısını 50 milyon eurodan açacağı ileri sürüldü.