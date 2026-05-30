Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Türk futbol tarihinin en pahalı satışı kapıda: Arsenal istedi Galatasaray bonservisi belirledi

Türk futbol tarihinin en pahalı satışı kapıda: Arsenal istedi Galatasaray bonservisi belirledi

11:2230/05/2026, Cumartesi
G: 30/05/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

İngiltere Premier Lig'de 22 yıllık şampiyonluk hasretine bu sezon son veren Arsenal, Galatasaray'ın yıldızını kadrosuna katmak için kolları sıvadı.

Suudi Arabistan'ın NEOM takımından geçen yaz gelen cazip transfer teklifini değerlendirmek isteyen Barış Alper Yılmaz, Galatasaray yönetimi ve teknik direktör Okan Buruk'tan vize çıkmaması üzerine takımda kalmış ve üst üste 4. kez kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu. 


26 yaşındaki futbolcu için bu yaz da transfer haberleriyle dolu geçecek gibi görünüyor.


İngiltere Premier Lig'de oynama hedefi bulunan milli futbolcunun, bu hayalini gerçekleştirme fırsatını yakalayabileceği öne sürüldü.


Sözcü gazetesinde yer alan habere göre; Premier Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan ve 22 yıllık özlemine son veren Arsenal, Barış Alper Yılmaz ile yakından ilgileniyor.


Haber detayında, hem futbolcunun hem de Galatasaray'ın İngiliz devinden gelecek transfer teklifini beklemeye başladığı belirtildi.


Sarı kırmızılılar, Arsenal ile resmi temasların başlaması halinde isteyeceği bonservis bedelini de şimdiden belirlemiş durumda. Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz için pazarlık kapısını 50 milyon eurodan açacağı ileri sürüldü.


#Galatasaray
#Arsenal
#Premier Lig
#Barış Alper Yılmaz
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Altına Ateşkes Dopingi! ABD-İran Anlaşma Sinyali Piyasayı Salladı: Gram ve Çeyrek Altın Yükselişe Geçti!