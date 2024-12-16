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UEFA Avrupa Ligi’nde gol kralı kim, Yunus Akgün kaçıncı?

UEFA Avrupa Ligi’nde gol kralı kim, Yunus Akgün kaçıncı?

11:2316/12/2024, Pazartesi
G: 16/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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UEFA Avrupa Ligi’nde gol krallığı yarışında büyük çekişme yaşanıyor. Galatasaray formasıyla Avrupa Ligi’ne gösterdiği performans ile tüm dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün, gol krallığında da zirveye oynuyor. Peki, UEFA Avrupa Ligi’nde gol kralı kim, Yunus Akgün kaçıncı? İşte detaylar.

UEFA Avrupa Ligi'nde topladığı 12 puanla 6. sırada yer alan Galatasaray’ın iki futbolcusu, gol ve asist krallığında Avrupa Ligi'nde zirveye oynuyor.


Bu sezon Avrupa Ligi’nde 3 galibiyet ve 3 beraberlikle yoluna devam eden Galatasaray’da Yunus Akgün’ün performansı ile göz kamaştırıyor.

Yunus Akgün, bu sezon Avrupa Ligi’nde 5 kez rakip fileleri havalandırarak gol krallığı yarışında Rasmus Højlund, Samu Aghehowa ve Barnabás Varga ile zirveyi paylaşıyor.


İşte UEFA Avrupa Ligi’nde güncel gol krallığı listesi;

1- Rasmus Højlund - 6 MAÇ 5 GOL

2- Barnabas Varga - 5 MAÇ 5 GOL

3- Yunus Akgün - 6 MAÇ 5 GOL

4- Samu Aghehowa - 6 MAÇ 5 GOL


5- Pedro - 6 MAÇ 4 GOL


6- Omar Marmoush - 6 MAÇ 4 GOL


7- Malick Fofana - 6 MAÇ 4 GOL


8- Hamza Igamene - 4 MAÇ 4 GOL


9- Inaki Williams - 6 MAÇ 4 GOL


10- Erik Botheim - 6 MAÇ 4 GOL


11- Ayoub El Kaabi - 6 MAÇ 4 GOL


#UEFA Avrupa Ligi
#Yunus Akgün
#Galatasaray

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