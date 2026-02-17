Ümit Özat: Okan Buruk'un elini sıkmam

Yorumculuk yapan teknik direktör Ümit Özat, Sergen Yalçın ile Nuri Şahin'in verdiği barış görüntüsünü değerlendirdi. İki teknik adam arasında yaşananları doğu bulmadığını ifade eden Özat, kendisiyle ilgili dikkat çeken bir örnek verdi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın, geçmişte Borussia Dortmund’u çalıştıran Nuri Şahin hakkında yaptığı sert açıklamalar uzun süre gündem olmuştu. Yalçın, Şahin’in kısa sürede bu seviyeye gelmesini eleştirerek, “Dortmund’a hoca olmak bu kadar kolay mı? Antalyaspor’da iki sene çalış, sonra Dortmund’a git. Bu nasıl oluyor?” ifadelerini kullanmıştı.
Nuri Şahin bu sözlere “komik” yanıtını verirken, Yalçın daha sonra eleştirilerini sertleştirerek başarı ve kupa göndermesinde bulunmuştu.
İki teknik adam, Süper Lig’de oynanan Başakşehir–Beşiktaş karşılaşmasında bir araya gelip birlikte poz verdi.
YouTube’daki Memi Sports kanalında konuyu değerlendiren Ümit Özat ise bu tabloyu doğru bulmadığını belirtti. Özat, teknik direktörlük yaptığı dönemde benzer durumlarda farklı davrandığını vurgulayarak, "Ben yarın bir takım çalıştırayım, Okan Buruk’la karşı karşıya geleyim gitmem, hoş geldin demem" dedi.
Ümit Özat, "Okan Buruk sana gelse elini uzatsa..." şeklindeki soruya, "Tokalaşmam. Şenol Güneş’te oldu. Ankara’ya geldi, gitmedim" karşılığını verdi.