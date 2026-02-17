Ümit Özat: Okan Buruk'un elini sıkmam

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın, geçmişte Borussia Dortmund’u çalıştıran Nuri Şahin hakkında yaptığı sert açıklamalar uzun süre gündem olmuştu. Yalçın, Şahin’in kısa sürede bu seviyeye gelmesini eleştirerek, “Dortmund’a hoca olmak bu kadar kolay mı? Antalyaspor’da iki sene çalış, sonra Dortmund’a git. Bu nasıl oluyor?” ifadelerini kullanmıştı.