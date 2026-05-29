Ve Jose Mourinho 3 yıllık sözleşme imzaladı!

Uluslararası futbol kamuoyunda deprem etkisi yaratan bir transfer iddiası gündeme bomba gibi düştü. Real Madrid, kulübü daha önce de çalıştıran dünyaca ünlü Portekizli teknik adam José Mourinho ile 3 yıllık kesin anlaşmaya vardı. İşte detaylar.

1 /4 Dünya futbolunda ses getirecek bir iddia ortaya atıldı. Teknik direktör Jose Mourinho’nun, Real Madrid ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı öne sürüldü.



2 /4 The Athletic’in haberine göre İspanyol devi, tecrübeli teknik adamla anlaşmaya vardı. Haberde, resmi açıklamanın ise 7 Haziran’da gerçekleştirilecek başkanlık seçiminin ardından yapılacağı belirtildi.



3 /4 Jose Mourinho daha önce 2010-2013 yılları arasında Real Madrid’i çalıştırmış ve İspanyol ekibiyle La Liga, Copa del Rey ve İspanya Süper Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.

