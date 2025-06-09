Apple, Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) sahnesinde, iPhone’lar için geliştirdiği bir sonraki büyük işletim sistemi güncellemesi olan iOS 26’yı görücüye çıkardı. Yeni sürüm, “Sıvı Cam” adı verilen tasarım anlayışı ve birçok uygulamaya getirilen kapsamlı yeniliklerle dikkat çekiyor. Oyunlardan anlık çeviriye birçok yeniliğe imza atacağını belirten teknoloji devi, son güncellemeyi alacak ve almayacak telefon modellerini de açıkladı.
Apple, her yıl olduğu gibi bu yıl da Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) sahnesinde iPhone kullanıcıları için geliştirdiği yeni işletim sistemi iOS 26’yı tanıttı.
Bu yılki güncelleme, Apple ekosisteminde şimdiye kadar yapılan en köklü tasarım değişikliklerinden birini getiriyor. Şirket, “Sıvı Cam” adını verdiği yeni görsel anlayışıyla kullanıcı arayüzünü tamamen yeniledi.
İsimlendirmede Yeni Dönem
Apple, bu sürümle birlikte iOS adlandırma sisteminde de değişikliğe gidiyor. Normal şartlarda iOS 19 olması beklenen güncelleme, artık otomotiv sektöründe olduğu gibi tanıtıldığı yılın +1 formatıyla isimlendirilecek. Bu nedenle 2025 yılında duyurulan bu büyük sürüm iOS 26 olarak karşımıza çıktı.
Sıvı Cam: Arayüzde dev değişim
iOS 26’nın en dikkat çeken özelliği hiç kuşkusuz Sıvı Cam tasarım dili. Arayüz elemanları artık cam hissiyatı veren şeffaflıkla ve derinlik efektiyle sunuluyor.
- Kilit ekranındaki saat, ekrana göre şekil değiştirip esneyebiliyor.
- Kamera uygulaması sadeleşerek gereksiz karmaşadan arındırıldı.
- Safari’de web siteleri ekranın tamamına yayılıyor, sekme çubuğu içerik üzerinde adeta süzülüyor.
Telefon uygulaması da önemli bir değişimden geçti. Artık aramalar sırasında sizin yerinize yanıt verebilen, beklemede kalan çağrıları takip eden yeni bir arama yönetimi özelliği geliyor.
Uygulamalarda dikkat çeken yenilikler
Mesajlar uygulaması, kişisel zevklere göre daha fazla özelleştirilebiliyor.
- Mesajlar’da artık anket oluşturma özelliği de var. Üstelik Apple Intelligence, sohbet sırasında anket oluşturmanızı bile önerebiliyor.
- Yazma bildirimleri grup sohbetlerine geldi.
- Genmoji özelliği sayesinde iki farklı emojiyi birleştirip özgün ifadeler oluşturmak mümkün hale geldi.
- Image Playground, OpenAI’nin ChatGPT altyapısıyla entegre çalışarak kullanıcıların sohbetlerine özel görseller üretmesini sağlıyor.
Apple, iOS 26 ile yapay zekâ hamlelerini hızlandırıyor. Sistem genelinde çalışan Apple Intelligence, birçok farklı alanda aktif olarak kullanılabiliyor:
- Canlı Çeviri (Live Translate): Telefon, FaceTime ve mesajlaşmalarda anlık çeviri imkânı sunuyor.
- Apple Music: Şarkı sözleri gerçek zamanlı çevrilebiliyor; yeni AutoMix özelliği şarkılar arasında otomatik geçiş sağlıyor.
- Görsel Zeka: Ekran görüntüsünü aldığınız bir ürünü internet üzerinde arayabilir veya bir etkinliği takviminize otomatik olarak ekleyebilirsiniz.
- Ayrıca, ekranınızdaki içerikler için doğrudan ChatGPT entegrasyonuyla sorular sorabiliyorsunuz.
Apple, oyun severler için “Oyunlar” adını verdiği yepyeni bir uygulama geliştirdi. Tüm oyunlarınız burada toplanıyor, Apple Arcade erişimi buradan sağlanıyor.
Ayrıca arkadaşlarınızın hangi oyunları oynadığını gösteren Birlikte Oyna sekmesiyle oyun deneyimi daha sosyal hale geliyor.
Diğer Önemli Yenilikler
- Apple Haritalar: Sık kullandığınız güzergâhlara göre öneriler sunuyor.
- Apple Wallet: Dijital kimlik kartları ve havaalanlarında iç mekân haritalarıyla uyumlu hale getirildi.
- Görsel Zeka, ekranınızdaki herhangi bir nesne ya da metin hakkında ChatGPT’ye doğrudan soru sormanızı sağlıyor.
iOS 26 ile birlikte bazı eski cihazlar destek dışı kaldı. Özellikle A12 Bionic çipe sahip modeller artık güncellemeye veda ediyor:
Güncelleme desteği sona eren modeller:
iPhone XR
iPhone XS
iPhone XS Max
iOS 26 destekleyen modeller:
iPhone SE (2. nesil ve sonrası)
iPhone 11 ailesi
iPhone 12 ailesi
iPhone 13 ailesi
iPhone 14 ailesi
iPhone 15 ailesi
iPhone 16 ailesi