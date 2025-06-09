İsimlendirmede Yeni Dönem





Apple, bu sürümle birlikte iOS adlandırma sisteminde de değişikliğe gidiyor. Normal şartlarda iOS 19 olması beklenen güncelleme, artık otomotiv sektöründe olduğu gibi tanıtıldığı yılın +1 formatıyla isimlendirilecek. Bu nedenle 2025 yılında duyurulan bu büyük sürüm iOS 26 olarak karşımıza çıktı.