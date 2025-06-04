Dünyada en çok satan 5 Android telefon belli oldu: O modeller satış rekoru kırdı

Pazar araştırma şirketi Counterpoint Research, 2025’in ilk aylarına ait küresel akıllı telefon satış verilerini açıkladı. Araştırmaya göre, Apple hâlâ yüksek fiyat segmentindeki liderliğini sürdürürken, Android cihazlar özellikle orta ve giriş segmentte güçlü bir çıkış yakaladı. Raporda, dünyada en çok satan ilk 10 telefon arasına giren 5 Android model dikkat çekti. Bu cihazlar, özellikle Samsung ve Xiaomi’nin Redmi markaları tarafından üretildi.

1 /9 2025’in ilk aylarında Android telefonlar, küresel satış listelerinde güçlü bir çıkış yaptı. Samsung ve Redmi’nin 5 modeli, en çok satan ilk 10 telefon arasına girerek Apple’ın pazar payını zorlamaya başladı.

2 /9 En çok satan 5 Android telefon (2025 ilk çeyrek)

3 /9 Samsung Galaxy A16 5G Orta segmentte 5G desteği ve uzun pil ömrüyle kullanıcıların tercihi oldu.

4 /9 Samsung Galaxy A06 Giriş seviyesinde uygun fiyat ve temel ihtiyaçları karşılayan donanımıyla öne çıktı.

5 /9 Samsung Galaxy S25 Ultra Üst segmentteki güçlü donanımı, gelişmiş kamerası ve dayanıklılığıyla profesyonel kullanıcıların favorisi hâline geldi.

6 /9 Samsung Galaxy A55 5G Orta-üst segmente hitap eden bu model, dengeli performansı ve kompakt tasarımıyla listede yer aldı.

7 /9 Redmi 14C 4G Uygun fiyatlı yapısı ve günlük kullanım için yeterli teknik özellikleriyle en popüler Android cihazlar arasında girdi.

8 /9 Counterpoint analistleri, özellikle Galaxy S25 Ultra’nın kısa sürede geniş kullanıcı kitlesi tarafından benimsenmesini, Samsung’un premium segmentteki gücüne işaret olarak yorumladı. Öte yandan A serisi modeller ise fiyat/performans avantajıyla geniş kitlelere hitap ediyor.