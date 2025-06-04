Dünyada en çok satan 5 Android telefon belli oldu: O modeller satış rekoru kırdı

Pazar araştırma şirketi Counterpoint Research, 2025’in ilk aylarına ait küresel akıllı telefon satış verilerini açıkladı. Araştırmaya göre, Apple hâlâ yüksek fiyat segmentindeki liderliğini sürdürürken, Android cihazlar özellikle orta ve giriş segmentte güçlü bir çıkış yakaladı. Raporda, dünyada en çok satan ilk 10 telefon arasına giren 5 Android model dikkat çekti. Bu cihazlar, özellikle Samsung ve Xiaomi’nin Redmi markaları tarafından üretildi.
2025’in ilk aylarında Android telefonlar, küresel satış listelerinde güçlü bir çıkış yaptı. Samsung ve Redmi’nin 5 modeli, en çok satan ilk 10 telefon arasına girerek Apple’ın pazar payını zorlamaya başladı.
En çok satan 5 Android telefon (2025 ilk çeyrek)
Samsung Galaxy A16 5G
Orta segmentte 5G desteği ve uzun pil ömrüyle kullanıcıların tercihi oldu.
Samsung Galaxy A06
Giriş seviyesinde uygun fiyat ve temel ihtiyaçları karşılayan donanımıyla öne çıktı.
Samsung Galaxy S25 Ultra
Üst segmentteki güçlü donanımı, gelişmiş kamerası ve dayanıklılığıyla profesyonel kullanıcıların favorisi hâline geldi.
Samsung Galaxy A55 5G
Orta-üst segmente hitap eden bu model, dengeli performansı ve kompakt tasarımıyla listede yer aldı.
Redmi 14C 4G
Uygun fiyatlı yapısı ve günlük kullanım için yeterli teknik özellikleriyle en popüler Android cihazlar arasında girdi.
Counterpoint analistleri, özellikle Galaxy S25 Ultra’nın kısa sürede geniş kullanıcı kitlesi tarafından benimsenmesini, Samsung’un premium segmentteki gücüne işaret olarak yorumladı. Öte yandan A serisi modeller ise fiyat/performans avantajıyla geniş kitlelere hitap ediyor.
Apple iPhone serisi zirveyi bırakmadı ama pay kaybetti
Raporda ayrıca, Apple’ın iPhone serisinin 2025’in ilk aylarında önceki yıllara kıyasla daha düşük satış hacmine ulaştığı vurgulandı.
İlk 10’da yer alan Apple modelleri şöyle:
iPhone 16
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Pro Max
iPhone 15
Yüksek fiyat bandındaki rekabetin sürdüğü belirtilirken, Android’in sunduğu daha uygun fiyat ve geniş model çeşitliliği nedeniyle Apple’ın pazar payında daralma yaşandığı ifade ediliyor.