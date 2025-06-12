200 MP Kamera ve 4K Selfie Video Desteği

Honor 400’ün arkasında f/1.8 diyafram açıklığına sahip 200 MP ana kamera yer alıyor. Cihazda ayrıca 12 MP ultra geniş açı kamerası ve 50 MP ön kamera bulunuyor. Her iki kamerada da 4K 30 FPS video kaydı yapılabiliyor. Bu özellikle ön kameradan 4K video çekebilme özelliği, bu fiyat aralığında nadir görülen bir avantaj olarak öne çıkıyor.

6000 mAh Batarya ve 100W Hızlı Şarj

Cihaz, yoğun kullanımı hedefleyen kullanıcılar için 6000 mAh kapasiteli büyük bir batarya ile donatılmış. Kutudan çıkan 100W hızlı şarj adaptörüyle telefon kısa sürede şarj edilebiliyor. Ayrıca kutu içeriğinde şeffaf kılıf ve USB-C kablosu da bulunuyor.

120 Hz AMOLED Ekran ve PWM Göz Koruma Teknolojisi

Honor 400, 6.55 inç boyutunda, 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekranla geliyor. Ekran, 5000 nit tepe parlaklığa ulaşarak güneş ışığı altında bile net görüntü sunabiliyor. Cihazda PWM karartma teknolojisiyle göz sağlığı da gözetiliyor.











