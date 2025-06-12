Honor’un yeni akıllı telefon serisi Honor 400 ve Honor 400 Pro, Türkiye pazarına giriş yaptı. Özellikle fiyat-performans segmentini hedefleyen Honor 400 modeli, 19.000 TL’lik başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu.
Cihaz, 200 megapiksellik yüksek çözünürlüklü kamerası, 6000 mAh bataryası, AMOLED ekranı ve yapay zekâ destekli özellikleriyle dikkat çekiyor. Honor, bu modelle orta segmentte rekabeti artırmayı hedefliyor.
200 MP Kamera ve 4K Selfie Video Desteği
Honor 400’ün arkasında f/1.8 diyafram açıklığına sahip 200 MP ana kamera yer alıyor. Cihazda ayrıca 12 MP ultra geniş açı kamerası ve 50 MP ön kamera bulunuyor. Her iki kamerada da 4K 30 FPS video kaydı yapılabiliyor. Bu özellikle ön kameradan 4K video çekebilme özelliği, bu fiyat aralığında nadir görülen bir avantaj olarak öne çıkıyor.
6000 mAh Batarya ve 100W Hızlı Şarj
Cihaz, yoğun kullanımı hedefleyen kullanıcılar için 6000 mAh kapasiteli büyük bir batarya ile donatılmış. Kutudan çıkan 100W hızlı şarj adaptörüyle telefon kısa sürede şarj edilebiliyor. Ayrıca kutu içeriğinde şeffaf kılıf ve USB-C kablosu da bulunuyor.
120 Hz AMOLED Ekran ve PWM Göz Koruma Teknolojisi
Honor 400, 6.55 inç boyutunda, 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekranla geliyor. Ekran, 5000 nit tepe parlaklığa ulaşarak güneş ışığı altında bile net görüntü sunabiliyor. Cihazda PWM karartma teknolojisiyle göz sağlığı da gözetiliyor.
Güçlü Donanım: Snapdragon 7 Gen 3 ve Geniş Depolama
Honor 400’ün kalbinde 4 nm mimariye sahip Snapdragon 7 Gen 3 yonga seti bulunuyor. Cihaz, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip modelin yanı sıra 8 GB RAM ve 256 GB’lık daha ekonomik bir varyantla da piyasaya sürüldü. Android 15 tabanlı MagicOS 9 arayüzü sayesinde akıcı bir kullanıcı deneyimi vaat ediyor.
14 Farklı Yapay Zekâ Özelliğiyle Donatıldı
Honor 400’ün yazılım tarafında toplam 14 farklı yapay zekâ özelliği bulunuyor. Bunlar arasında:
Fotoğrafları videoya dönüştürme,
Cam yansıması ve obje silme,
Fotoğraf çerçevesini genişletme,
Deepfake içerik tespiti,
Anlık altyazı ve çeviri,
“Sihirli Portal” ile içerik transferi,
Paralel alan oluşturma gibi işlevler öne çıkıyor.
Tasarım ve Dayanıklılık
Altın, siyah ve gümüş olmak üzere üç renk seçeneğiyle sunulan Honor 400, plastik gövde yapısına rağmen 7.33 mm kalınlık ve 184 gram ağırlıkla oldukça hafif bir tasarım sunuyor. Cihaz, IP65 sertifikası ile su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklılık sağlıyor.