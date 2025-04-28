iPhone 17 Air maketi sızdırıldı: Tarihin en ince iPhone’u yolda

Apple'ın bu yıl teknoloji dünyasına büyük bir sürpriz yapmaya hazırlandığı iddia ediliyor. Şirketin yeni nesil ultra ince modeli iPhone 17 Air'in ilk kez bir videoda görüntülendiği ve tasarım detaylarının büyük ölçüde ortaya çıktığı ileri sürüldü.
Unbox Therapy’nin yayınladığı görüntülere göre, Apple şu ana kadarki en ince iPhone modeli üzerinde çalışıyor.
5,5 mm'lik gövde kalınlığına sahip olacağı belirtilen iPhone 17 Air'in, kamera çıkıntısı hariç bu ölçüyle, yaklaşık 8,7 mm kalınlığında olması beklenen iPhone 17 Pro'dan ciddi şekilde ayrışacağı öne sürülüyor.
iPhone 17 Air böyle gözükebilir
Dayanıklılık için özel malzeme kullanılacak
Şirketin, geçmişte iPhone 6 Plus ile yaşanan bendgate skandalını tekrarlamamak için, iPhone 17 Air’de titanyum ve alüminyum alaşımlı özel bir kasa kullanacağı iddia ediliyor. Bu sayede, ultra ince tasarıma rağmen cihazın sağlam kalmasının hedeflendiği konuşuluyor.
Ekran boyutunda son dakika değişikliği
İlk aşamada iPhone 17 Air’in 6.9 inç ekranla sunulacağı konuşulurken, son anda alınan bir kararla ekranın 6.6 inç boyutunda tutulacağı öne sürüldü. İddialara göre bu değişiklik, yapısal bütünlüğü korumak için zorunlu hale geldi.
İç tasarımda büyük değişiklik: Daha az kamera, özel modem
Sızan bilgilere göre Apple, cihazın ultra ince yapısına uyum sağlamak için bazı iç donanım değişikliklerine gitti. Ekstra kamera modüllerinden vazgeçildiği ve daha verimli, daha az yer kaplayan Apple üretimi bir modem kullanılacağı iddia ediliyor.
Bu hamlelerle, küçülen pil kapasitesine rağmen mevcut modellerle benzer bir pil ömrü hedeflendiği belirtiliyor.
12 GB RAM’le gelecek
iPhone 17 Air’in, tıpkı serinin diğer modelleri gibi 12 GB RAM ile geleceği öne sürülüyor. Bu hamleyle, Apple Intelligence gibi yapay zeka destekli özelliklerde çoklu görev performansının önemli ölçüde artması bekleniyor.
Tanıtım tarihi için Eylül ayı işaret ediliyor
iPhone 17 serisinin, Apple’ın alışıldık takvimi doğrultusunda Eylül 2025’te tanıtılacağı öngörülüyor.
iPhone 17 Air'in, “Plus” modelinin yerini alarak seriye taze bir soluk getireceği ve pazarda Samsung Galaxy S25 Edge ile Nubia RedMagic 10 Air gibi rakiplere doğrudan meydan okuması bekleniyor.