iPhone 17 Air maketi sızdırıldı: Tarihin en ince iPhone’u yolda

İç tasarımda büyük değişiklik: Daha az kamera, özel modem

Sızan bilgilere göre Apple, cihazın ultra ince yapısına uyum sağlamak için bazı iç donanım değişikliklerine gitti. Ekstra kamera modüllerinden vazgeçildiği ve daha verimli, daha az yer kaplayan Apple üretimi bir modem kullanılacağı iddia ediliyor.

Bu hamlelerle, küçülen pil kapasitesine rağmen mevcut modellerle benzer bir pil ömrü hedeflendiği belirtiliyor.