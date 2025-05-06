Ön kamerada kayda değer bir gelişme olsa da, arka sensörlerle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak bu sızıntılar, Apple’ın iPhone 17 ile hem tasarımda hem de kamera yeteneklerinde kullanıcıları etkilemeye kararlı olduğunu gösteriyor.