Apple, iPhone 17 serisine ilişkin detaylar ifşa oldu. Sızdırılan bilgilere göre hem tasarımda hem de kamera özelliklerinde büyük değişiklikler yolda. Özellikle ön kamera ve gövde tasarımıyla dikkat çekeceği söylenen yeni modeller, teknoloji tutkunlarını heyecanlandırdı. iPhone 17’ye dair ilk ipuçları, kullanıcı deneyimini baştan tanımlayacak gibi görünüyor.
Apple’ın 2025 yılında tanıtması beklenen iPhone 17 serisinde köklü yeniliklere gideceği öne sürüldü. Sızdırılan bilgilere göre şirket, hem kamera donanımında hem de tasarımda dikkat çeken güncellemeler planlıyor.
İşte sızdırıldığı iddia edilen o detaylar;
Ön Kamera Güçleniyor: 24 MP ile Daha Net Selfie Deneyimi
Tüm modellerin ön yüzünde, mevcut 12 megapiksellik kameranın yerini alacak olan 24 megapiksel yeni bir kamera kullanılacağı iddia ediliyor.
Bu yükseltme sayesinde kullanıcılar, daha net özçekimler, düşük ışıkta daha kaliteli fotoğraflar ve daha ayrıntılı görüntüler elde edebilecek.
Pro Serisinde 48 MP Üçlü Kamera Sistemi ve 8K Video Desteği
Serinin Pro ve Pro Max modellerinde ise üç adet 48 megapiksel arka kamera yer alacağı belirtiliyor. Bu kameraların Fusion ana lens, Ultra Geniş Açı ve yeni nesil Tetraprism Telefoto zoom lensi şeklinde sıralanması bekleniyor. Ayrıca 8K video kaydı ve çift kamera ile eşzamanlı çekim özelliklerinin de bu modellerde sunulacağı ifade ediliyor. Profesyonel kameralarda bulunan mekanik diyafram sisteminin de bu modellere entegre edilebileceği konuşuluyor.
Bu yeni kamera düzeninin tüm iPhone 17 modellerinde bulunması beklenirken, yalnızca iPhone 17 Air modelinde tek bir 48 megapiksel lens yer alacağı ifade ediliyor.
Sadece 5.5 mm kalınlığa sahip olması beklenen bu model, şimdiye kadar üretilmiş en ince iPhone olacak ve ek kamera donanımına sahip olmayacak.
Kamera Tasarımı Değişiyor: Kare Çıkıntı Yerine Yatay Şerit
Tasarım tarafında da önemli değişiklikler yolda. Apple’ın, iPhone’larda yıllardır yer alan kare kamera çıkıntısını kaldırarak, bunun yerine yatay bir şerit tasarımı kullanmayı planladığı belirtiliyor.
iPhone 17 Air: En İnce iPhone Olmaya Geliyor
iPhone 17 Air, minimalist tasarımıyla dikkat çekecek. Daha ince gövde yapısı ve tek kamerayla sunulacak olan bu model, hafiflik ve sadelik arayan kullanıcıları hedefliyor.
Standart Modelde Değişiklik Sınırlı: Dikey Kamera Düzeni Korunuyor
Standart iPhone 17 modelinde ise iPhone 16’daki gibi dikey konumlandırılmış çift kamera sisteminin korunması bekleniyor.
Ön kamerada kayda değer bir gelişme olsa da, arka sensörlerle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak bu sızıntılar, Apple’ın iPhone 17 ile hem tasarımda hem de kamera yeteneklerinde kullanıcıları etkilemeye kararlı olduğunu gösteriyor.
BATARYA SORUNUNA KILIF ÇÖZÜMÜ
iPhone 17 Air olarak adlandırılması beklenen daha ince bir modelle birlikte, düşük batarya kapasitesini telafi edebilecek çözümler arayan Apple, bataryalı kılıfları yeniden piyasaya süreceği iddialarıyla da gündemde...