iPhone için iOS 18.5 geldi: Apple iOS 18.5 güncellemesi ile neler değişti? İşte tüm yenilikler

Apple, iPhone kullanıcıları için iOS 18.5 güncellemesini yayınladı. Güncellemeyle birlikte Ekran Süresi, Mail uygulaması, uydu bağlantıları ve güvenlik sistemlerinde önemli yenilikler sunuluyor. İşte iOS 18.5 güncellemesi ile gelen yenilikler.
Yeni güncellemeyle, çocuğun cihazında Ekran Süresi parolası kullanıldığında ebeveynlere bildirim gönderilmesi sağlanıyor. Ayrıca iPhone 13 serisine operatör destekli uydu iletişim desteği eklenirken, kullanıcılar dinamik renk geçişlerine sahip yeni “Pride Harmony” duvar kağıdını kullanabiliyor.
Mail uygulamasında kullanıcıların kişi fotoğraflarını gizleyebileceği yeni bir geçiş düğmesi sunulurken, e-posta kategorileri görünümünde de küçük arayüz değişiklikleri yapıldı.
Güncellemeyle birlikte 30'dan fazla güvenlik açığı da kapatıldı. Bu açıklar arasında AppleJPEG, CoreAudio, Bluetooth ve WebKit gibi sistem bileşenlerini etkileyen ciddi güvenlik riskleri yer alıyor. iPhone 16e modelinde ise, ağ trafiğini kesebilen bir açık giderildi.
Yeni özellikler ve iyileştirmeler
🖼️ Yeni Duvar Kağıdı: Pride Harmony
Dinamik renk geçişlerine sahip bu özel duvar kağıdı, cihaz hareket ettikçe renk değiştiriyor.
📊 Ekran Süresi Uyarısı (Aileler İçin)
Eğer çocuğunuzun cihazında Ekran Süresi parolası kullanılıyorsa, artık ebeveyn olarak bir bildirim alacaksınız. Bu, ebeveyn denetimini daha şeffaf hâle getiriyor.
🛍️ iPhone ile Satın Al (Apple TV)
iPhone artık, 3. parti cihazlardaki Apple TV uygulamasından içerik satın almak için kullanılabiliyor.
📡 Uydu Özellikleri iPhone 13'e Geldi
iPhone 13 serisi için operatör destekli uydu iletişim özellikleri artık destekleniyor (önceden yalnızca 14 ve sonrası için vardı).
📧 Apple Mail Uygulamasında Yenilikler
Kullanıcılar yeni kişi fotoğrafları görünümünü artık bir anahtarla kapatabiliyor.
E-posta kategorileri görünümünde ufak ama işlevsel tasarım iyileştirmeleri yapıldı.
Güvenlik Güncellemeleri
30’dan Fazla Güvenlik Açığı Giderildi.
Etkilenen bileşenler arasında:
Arama Geçmişi
Bluetooth
CoreAudio
AppleJPEG
WebKit
Voice Control vb.
iPhone 16e’ye Özel Güvenlik Yaması
Cihazın bağlı olduğu ağda bulunan bir saldırganın, ağ trafiğini kesebilmesine yol açan kritik bir açık kapatıldı.