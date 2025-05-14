iPhone için iOS 18.5 geldi: Apple iOS 18.5 güncellemesi ile neler değişti? İşte tüm yenilikler

Mail uygulamasında kullanıcıların kişi fotoğraflarını gizleyebileceği yeni bir geçiş düğmesi sunulurken, e-posta kategorileri görünümünde de küçük arayüz değişiklikleri yapıldı.





Güncellemeyle birlikte 30'dan fazla güvenlik açığı da kapatıldı. Bu açıklar arasında AppleJPEG, CoreAudio, Bluetooth ve WebKit gibi sistem bileşenlerini etkileyen ciddi güvenlik riskleri yer alıyor. iPhone 16e modelinde ise, ağ trafiğini kesebilen bir açık giderildi.