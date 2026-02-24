Popüler kulaklık modellerinde 'zehirli' kimyasal saptandı: Meğer her saniye vücuda sızıyormuş

Gün boyu müzik dinlemek, toplantılara katılmak ya da sadece dünyadan uzaklaşmak için taktığımız kulaklıklar, aslında göründüğünden çok daha büyük bir risk barındırıyor olabilir. Teknolojinin konforuna kendimizi kaptırmışken, "ToxFree LIFE for All" tarafından yürütülen son araştırma, kulaklıklarla ilgili tedirgin edici bir gerçeği gün yüzüne çıkardı. Seçilen tam 81 kulaklık modeli laboratuvar masasına yatırıldı ve sonuçlar tek kelimeyle ürkütücü: İncelenen ürünlerin tamamında sağlığı tehdit eden ağır kimyasallar saptandı.