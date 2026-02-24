Popüler kulaklık modellerinde 'zehirli' kimyasal saptandı: Meğer her saniye vücuda sızıyormuş

Teknoloji dünyasında taşlar yerinden oynuyor: Yapılan son laboratuvar analizleri, milyonlarca insanın kullandığı kulaklıkların sağlığımız üzerinde sinsi bir tehdit oluşturduğunu ortaya koydu. 'ToxFree LIFE for All' tarafından gerçekleştirilen geniş kapsamlı çalışmada, piyasadaki kulaklıkların %100'ünde tehlikeli kimyasallar saptandı. 81 farklı modelin tamamında rastlanan maddeler, sadece kulak sağlığınızı değil, hormon sisteminizi de hedef alıyor olabilir. İşte detaylar.
Gün boyu müzik dinlemek, toplantılara katılmak ya da sadece dünyadan uzaklaşmak için taktığımız kulaklıklar, aslında göründüğünden çok daha büyük bir risk barındırıyor olabilir. Teknolojinin konforuna kendimizi kaptırmışken, "ToxFree LIFE for All" tarafından yürütülen son araştırma, kulaklıklarla ilgili tedirgin edici bir gerçeği gün yüzüne çıkardı. Seçilen tam 81 kulaklık modeli laboratuvar masasına yatırıldı ve sonuçlar tek kelimeyle ürkütücü: İncelenen ürünlerin tamamında sağlığı tehdit eden ağır kimyasallar saptandı.
KULAKLIKLARIN 100'DE 98'İNDE RASTLANIYOR
Analiz edilen örneklerin neredeyse tamamında, yani her 100 kulaklıktan 98’inde karşımıza çıkan Bisfenol A (BPA), bu sessiz skandalın başrolünde yer alıyor. Plastiği sertleştirmek için kullanılan bu madde, sadece bir üretim bileşeni değil; vücuda girdiğinde östrojen hormonunu taklit eden bir taklit ustası.
Ciltle doğrudan ve uzun süreli temas kuran kulaklıklar, bu kimyasalların vücudumuza sızması için adeta bir kapı aralıyor. Bilim dünyasının yıllardır uyardığı hormonal dengesizlikler, üreme sorunları ve hatta belli kanser türleri, kulağımızda taşıdığımız bu küçük cihazların plastik kaplamalarında gizleniyor olabilir.
Tehlike bisfenoller ile de sınırlı kalmıyor. Araştırma raporları, kulaklıkların iç yapısında üreme sistemini hedef alan ftalatlardan, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını zorlayan klorlu parafinlere kadar geniş bir kimyasal listesi sunuyor.
Bulguların çoğu "iz miktarda" olsa da uzmanlar, bu ürünlerin gün içinde saatlerce ciltle temas etmesinin kümülatif etkisine dikkat çekiyor. Modern yaşamın bu vazgeçilmez aksesuarı, biz en sevdiğimiz şarkının ritmine odaklanmışken sağlığımızın ritmini sessizce bozuyor olabilir.
Araştırmacılar, riskin azaltılması için kulaklıkların gün boyu aralıksız kullanılmamasını, kulaklıkla uyunmamasını ve mümkün olduğunda hoparlör tercih edilmesini öneriyor.