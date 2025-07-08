WhatsApp dönemi sona mı eriyor? Rakip uygulama duyuruldu, internetsiz çalışacak

Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey, anlık mesajlaşma dünyasına yeni bir soluk getirecek uygulama üzerinde çalışıyor. Geliştirme aşamasındaki uygulama, internet bağlantısı olmadan çalışacak ve Bluetooth ağı üzerinden mesajlaşmaya olanak tanıyacak. Mobil veri kullanımını en aza indirmeyi hedefleyen sistem, kısa mesafelerde iletişim sağlayarak kullanıcıların çevrimdışı da bağlantıda kalmasını mümkün kılacak.
Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey, yeni bir mesajlaşma uygulamasıyla teknoloji gündeminde. Geliştirilen sistemin en dikkat çeken özelliği ise internet bağlantısı olmadan çalışabiliyor olması. Bluetooth teknolojisini kullanan uygulama, mesajları yaklaşık 300 metreye kadar ulaştırabiliyor ve uçtan uca şifreleme desteğiyle gizliliğe önem veriyor.
İnternetsiz mesajlaşma dönemi başlıyor
Dorsey’nin üzerinde çalıştığı uygulama, kullanıcıların mobil veri ya da Wi-Fi bağlantısı olmaksızın mesajlaşmasına olanak tanıyor.
Bluetooth mesh ağı sayesinde cihazlar birbirine bağlanarak yaklaşık 300 metreye kadar mesaj iletimi sağlıyor. Bu sayede, yoğun veri tüketiminin önüne geçilmesi amaçlanıyor.
Uçtan uca şifreleme sistemiyle güvenlik ön planda
“Bitchat” uygulamasının, mesajları uçtan uca şifrelediği belirtiliyor. Bu sistem, daha önce 2019 yılında Hong Kong’daki protestolarda dikkat çeken ve internetsiz çalışan Bridgefy uygulamasında da kullanılmıştı.
Dorsey’nin geliştirdiği yapının, benzer güvenlik protokolleriyle kullanıcı gizliliğini ön planda tutacağı ifade ediliyor.
Test aşaması devam ediyor
Bitchat, şu anda Apple’ın TestFlight platformu üzerinden test ediliyor. Uygulama henüz geliştirme aşamasında ve 10.000 kişilik test kullanıcı sınırına ulaşıldığı bildirildi. Uygulamanın ne zaman genel kullanıma sunulacağı ise henüz açıklanmış değil.