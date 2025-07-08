WhatsApp dönemi sona mı eriyor? Rakip uygulama duyuruldu, internetsiz çalışacak

Test aşaması devam ediyor





Bitchat, şu anda Apple’ın TestFlight platformu üzerinden test ediliyor. Uygulama henüz geliştirme aşamasında ve 10.000 kişilik test kullanıcı sınırına ulaşıldığı bildirildi. Uygulamanın ne zaman genel kullanıma sunulacağı ise henüz açıklanmış değil.