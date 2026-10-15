İstanbul sular altında
Yeni Şafak Gazetesi'nin 15 Ekim 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 15 Ekim 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
İstanbul sular altında
İstanbul, bir kez daha sağanağa teslim oldu. Caddeler nehre, alt geçitler göle döndü; evleri, iş yerlerini, hastaneleri su bastı. Vatandaşlar yollarda mahsur kalırken trafik kilitlendi, toplu ulaşım çilesi büyüdü. Metrekareye 200 kilograma yaklaşan yağış, kentin altyapısını çökertti.
Yol kazası istemiyoruz
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ekonomik entegrasyonun önemine dikkat çekerek, Gümrük Birliği'nin geleceğini etkileyecek kararlarda Türkiye'nin tam ortak olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Bolat, “Bu kritik yolda herhangi bir trafik kazası yaşamadan ilerlemek hem Avrupa sanayisi ve ekonomisi hem de Türk sanayisi ve ekonomisi için yararlıdır. Bu süreçten her iki taraf da kazançlı çıkacaktır” dedi.
Villa Park'ta soğuk duş
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında Aston Villa deplasmanında 6-0’lık ağır yenilgi yaşadı. Manzambi, Jackson (2) ve Barkley (2) ve Abraham'ın gollerine engel olamayan sarı-lacivertliler, Roma beraberliğinin ardından İngiltere’de de galibiyetle tanışamadı.