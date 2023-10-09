Filistinli direniş örgütü Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir operasyon başlattıklarını duyurdu.

Gazze'den sabah saatlerinde İsrail yönüne bir dizi roket atıldı. İsrail içinde Gazze Şeridi yakınlarındaki yerleşim yerlerinin yanı sıra Usdud (Aşdod), Askalan (Aşkelon), Birüssebi'de (Berşeva) saldırı sirenleri çaldı. Gazze Şeridi'nden uzakta büyük kentler Tel Aviv ve Kudüs'te de saldırı sirenleri çaldı. İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe, Gazze'den fırlatılan roketlerden bazılarını imha etti, gökyüzünde patlama sesleri duyuldu.

GAZZE NEREDEDİR?

Gazze, Filistin'in güneybatısında, Akdeniz kıyısında yer alan bir şehir ve Gazze Şeridi'nin en büyük şehridir. Şehir, Akdeniz'den 4 km içeride, Şeria Nehri'nin deltasında yer almaktadır. Gazze, Sina Yarımadası'nın kuzey ucunda, İsrail ve Mısır sınırında yer almaktadır.

GAZZE'NİN HARİTADAKİ KONUMU

Gazze, Akdeniz'in doğu kıyısında, İsrail ve Mısır arasında yer almaktadır. Şehir, Şeria Nehri'nin deltasında, Akdeniz'den 4 km içeride yer almaktadır. Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail, doğusunda ve güneyinde Mısır bulunmaktadır.

Gazze'nin konumu, şehrin tarihini ve gelişimini önemli ölçüde etkilemiştir. Şehir, Akdeniz'e kıyısı olması nedeniyle önemli bir ticaret merkezi olmuştur. Şeria Nehri'nin deltasında yer alması da şehrin tarım için elverişli bir konumda olmasını sağlamıştır.

Gazze, tarih boyunca birçok kez işgal ve kuşatmaya uğramıştır. Şehir, 1948 Arap-İsrail Savaşı'ndan sonra İsrail tarafından işgal edildi. 1967 Altı Gün Savaşı'nda ise tamamen İsrail'in kontrolüne geçti. 1994 yılında Oslo Anlaşması'nın imzalanmasıyla Gazze, Filistin Özerk Yönetimi'nin kontrolüne geçti. Ancak, 2007 yılında Hamas'ın Gazze'yi ele geçirmesinin ardından İsrail ve Mısır, şehri abluka altına aldı. Bu abluka, Gazze'de büyük bir insani krize yol açtı.

Gazze, günümüzde Filistin'in en büyük şehri ve en önemli ekonomik ve kültürel merkezidir. Şehir, yaklaşık 2 milyon nüfusa ev sahipliği yapmaktadır. Gazze'nin ekonomisi, ağırlıklı olarak ticaret ve tarıma dayanmaktadır.

FİLİSTİN'İN BAŞKENTİ NERESİDİR?

Filistin'in başkenti Ramallah ve Kudüs'tür. Kudüs 3 büyük şehir için kutsal bir şehirdir. Aynı zamanda hem İsrail hem de Filistin'in başkentidir. Günümüzde Filistin Doğu Kudüs'de hak iddia etmektedir. Doğu Kudüs Filistin'in başkenti olarak kabul edilmektedir. Kudüs aynı zamanda Yeruşalim olarak da adlandırılmaktadır. İsrail Kudüs'te başkentlik hakkı olduğunu iddia etmiştir. Fakat bu iddiası Birleşmiş Milletler tarafından onaylanmamıştır. Kudüs Orta Doğu'da yerleşim yeri olan en eski yerlerden biridir. Kuruluşu milattan önceye dayanmaktadır.







