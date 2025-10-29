Yeni Şafak
Gebze’de çöken binada kaç kişi var?

08:5129/10/2025, Çarşamba
G: 29/10/2025, Çarşamba
Gebze'de 6 katlı bina çöktü
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 6 katlı binada, ekiplerin çalışması sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya binanın içerisinde 5 kişinin olduğunun tahmin edildiğini açıkladı. Binanın 2012'de iskan aldığı ortaya çıktı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Akse Sapağı Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir binada çökme meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; metro inşaatı çalışmalarının bulunduğu bölgedeki 6 katlı bina çöktü.

Binada yaşayanların olduğu öğrenilirken, ihbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye, AFAD, arama kurtarma ekipleri, çöken binanın enkazında kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin binanın enkazında çalışmaları sürüyor.

Olayla ilgili bilgi veren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "7 kişilik iki aile yaşadığı bilgisi var. Sağlık durumları ile alakalı bilgi yok. Hepsi binada mı net değil. Tüm ekipler acil müdahale işlemlerini başlatmış durumdalar. Binanın ne zaman yapıldığı konusunda net bilgi ulaşmadı" demişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya binanın içerisinde 5 kişinin olduğunun tahmin edildiğini açıkladı.

Ayrıca evin Gebze'deki metro inşaatı yakınlarında olduğu belirtilirken; yıkımın saat 07:00 sıralarında meydana geldiği kaydedildi.

Binanın adının Arslan apartmanı olduğu öğrenildi.

