Genk - Adana Demirspor Maç Kadrosu Muhtemel 11’ler
UEFA Avrupa Konferans Ligi ilk maçında Genk - Adana Demirspor ile karşılaşacak. Maç bu akşam saat 21.00’de başlayacak. Genk - Adana Demirspor maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.
GENK - ADANA DEMİRSPOR MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11'LER
GENK
26 Maarten Vandevoordt
3 Mujaid Sadick Aliu
4 Aziz Outtara Mohammed
23 Daniel Munoz
46 Carlos Cuesta
7 Alieu Fadera
14 Yira Collins Sor
18 Kayembe
25 Matias Alejandro Galarza
34 Bilal El Khannous
99 Toluwalase Arokodare
ADANA DEMİRSPOR
25 Ertaç Özbir
4 Semih Güler
5 Andrew Gravillon
22 Jonas Svensson
8 Emre Akbaba
11 Babajide Akintola
26 Dorukhan Toköz
32 Yusuf Erdoğan
77 Kevin Rodrigues
90 Benjamin Stambouli
9 M'Baye Niang
GENK-ADANA DEMİRSPOR MAÇINA DOĞRU
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın deplasmanda Belçika temsilcisi Genk ile karşılaşacak Yukatel Adana Demirspor'da teknik direktör Patrick Kluivert, "Buraya iyi bir sonuç almaya geldik. Bütün detaylarda dikkatli olmamız gereken bir maç." dedi.
Kluivert, maçın oynanacağı KRC Genk Arena'da düzenlenen basın toplantısında, çok önemli bir maça çıkacaklarını belirtti.
Genk'in genç ve dinamik bir takım olduğuna dikkati çeken Kluivert, "Biz kendi kalitemizi ortaya koyacağız. Futbolumuzu oynamak istiyoruz. Biliyorsunuz ki rakibimiz de iyi giden bir takım. İlk maçımız deplasmanda olacak sonra onları kendi evimizde konuk edeceğiz. Buraya iyi bir sonuç almaya geldik. Bütün detaylarda dikkatli olmamız gereken bir maç." diye konuştu.
Yusuf Sarı, Younes Belhanda ve Cherif Ndiaye'nin durumlarının iyi olduğunu belirten Kluivert, 3 oyuncunun da yarın oynayabileceğini kaydetti.
Türkiye ile Belçika ligleri arasında farklılıklar olduğunu ifade eden Kluivert, "Tabii ki de seviyeler 2 ligde de çok yüksek. Hiç bir şekilde hafife almamak lazım." dedi.
- Gravillon: "Çok önemli bir karşılaşmanın olduğunun farkındayız"
Defans oyuncusu Andreaw Gravillon da maçın önemini bildiklerini vurguladı.
İyi bir sonuç almak için çabalayacaklarına dikkati çeken Gravillon, "Bu maçın ardından rakibimizi sahamızda konuk edeceğiz. Çok önemli bir karşılaşmanın olduğunun farkındayız. O yüzden yarın çok iyi bir performans bekliyorum." açıklamasında bulundu.
Gravillon, transfer olduktan sonra takıma kısa sürede adapte olduğunu sözlerine ekledi.