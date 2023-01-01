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Gönül Dağı 80. bölüm full izle

Gönül Dağı 80. son bölümle izleyicisiyle buluştu. Dizinin yeni bölümünü TRT 1 üzerinden izlemek isteyenler ise yoğun olarak "Gönül Dağı 80. bölüm full izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Gönül Dağı 80. son bölümünde neler oldu? Gönül Dağı 81. Bölüm Fragmanı yayınladı. TRT 1 ile Gönül Dağı 80. bölüm full izle linki, özeti 81. bölüm fragmanı ile ilgili bilgiler haberimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gönül Dağı 80. Bölüm son bölüm tek parça izle: Gönül Dağı full izle Youtube
Gönül Dağı 80. bölüm izle!

Gönül Dağı dizisi, 80. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluştu. 31 Aralık akşamı yayınlanan yeni bölümüyle diziyi TRT1 ekranlarında yayınlandığı saati izleyemeyenler ve tekrar izlemek isteyenler tarafından "Gönül Dağı 80. özeti bölüm full izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

Gönül Dağı
Gönül Dağı

Gönül Dağı 80. bölüm

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Gönül Dağı 81. bölüm fragmanı

Gönül Dağı, bozkırda bir Anadolu masalını, sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesini anlatıyor. Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının, tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan üç kuzenin yaşamından kesitleri ekranlara yansıtan Gönül Dağı her cumartesi TRT1’de!

Ülkemizin çok önemli sorunlarına parmak basarak, sevgi, saygı, hoşgörü ve geleneksel değerlerimizle harmanlanmış samimi senaryosu ile izleyicileri hem duygulandıran hem de yüzlerinden tebessümü eksik etmeyen Gönül Dağı, üçüncü sezonda da gençleri girişimcilik konusunda motive etmeye ve onlara rehberlik etmeye devam edecek.

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan Mustafa Çiftçi’nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı‘nın yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı yapıyor.

Gönül Dağı’nın tüm bölümlerini izlemek için TIKLAYIN

Gönül Dağı Oyuncu Kadrosu

  • Berk Atan,
  • Cihat Süvarioğlu,
  • Semih Ertürk,
  • Ecem Özkaya,
  • Ferdi Sancar,
  • Ali Düşenkalkar,
  • Erdal Cindoruk,
  • Yavuz Sepetçi,
  • Nuri Gökaşan,
  • Şebnem Dilligil,
  • Ege Aydan,
  • Ulviye Karaca,
  • Hande Nur Tekin,
  • Sait Seçkin,
  • Çiğdem Aygün,
  • Hüseyin Sevimli,
  • Hazal Çağlar,
  • Serkan Kuru,
  • Nazlı Pınar Kaya,
  • Eser Eyüboğlu,
  • Gülhan Tekin,
  • Feyza Işık.

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