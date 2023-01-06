Altının gram fiyatı 1.109 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.109 lira seviyesinde işlem görüyor.

ALTINDA BEKLENTİLER NE? YÜKSELECEK Mİ?

Altının ons fiyatı dün yüzde 1,19 düşüşle günü 1.833 dolardan tamamlamasının ardından, bugün 1.837 dolardan işlem görüyor.

Analistler, enflasyon ve resesyon endişeleri arasında ABD'den gelen makroekonomik verilerin karışık sinyaller vermesiyle varlık fiyatlarında oynaklığın arttığını bildirdi.

Dün açıklanan verilere göre ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise 44,7'ye gerilerken, ADP özel sektör istihdamı 235 bin artarak öngörüleri oldukça geride bıraktı.

İstihdam verisinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin politikalarına beklenenden daha uzun süre devam edebileceği beklentileri artarken, para piyasasındaki fiyatlamalara göre Fed'in gelecek ay politika faizini 25 baz puan artıracağına yönelik beklentiler yüzde 59'a indi, 50 baz puan öngörüleri ise yüzde 41 seviyesine çıktı.

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Analistler, bugün ABD'de tarım dışı istihdam ve Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.820 doların destek, 1.870 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.