Pazartesi günü Gazze'ye 185 km kala İsrail tarafından el konulan gemideki 12 aktivist, İsrail'in Ben Gurion havaalanında. AFP'nin son dakika haberine göre İsveçli aktivist Greta Thunberg sınır dışı edildi. Greta Thunberg kimdir, kaç yaşında, neden gündem oldu?

Greta Thunberg kimdir?

Thunberg, savaştan zarar gören Gazze'deki insanlara yardım götüren Madleen adlı teknede bulunan 12 yolcudan biriydi. Thunberg, 15 yaşında İsveç parlamentosu önünde “Geleceğimiz İçin Okul Grevi” başlatmıştır ve elinde “Skolstrejk för klimatet” (İklim için okul grevi) pankartıyla bir protesto düzenlemiştir. Bu protestonun ardından da sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştır.

Greta Thunberg Kaç Yaşında?

Greta Thunberg 2003 doğumludur ve 2025 yılı itibarıyla 22 yaşındadır.

Greta Thunberg Nereli?

Greta Thunberg İsveçlidir. Aktör bir baba (Svante Thunberg) ve opera sanatçısı bir annenin (Malena Ernman) kızıdır.

Madleen gemisi ve Özgürlük Filosu Koalisyonu neden gündem oldu?

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Madleen gemisi, uluslararası sularda İsrail ordusunun müdahalesiyle gündeme oturdu. Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition) tarafından organize edilen 18 metrelik yelkenli, 1 Haziran 2025'te İtalya'nın Katanya Limanı'ndan hareket etmişt



