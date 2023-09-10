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10 ilde sarı ve turuncu alarm: İstanbul Valiliği saat verip uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yeni hava durumu raporuna göre 10 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi. Vatandaşlardan sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmalarını istenirken İstanbul Valiliği ise vatandaşları fırtınaya karşı uyardı.

08:47 . 10/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Meteoroloji'den alınan verilere göre; ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Güney Ege, Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Sinop, Artvin, Ağrı, Van ve Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğusunun yerel olmak üzere Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Muğla'nın ve Aydın'ın iç kesimleri, Denizli, Antalya'nın batısı, Burdur, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.


Kuvvetli yağış uyarısı


Yağışların; Muğla'nın ve Aydın'ın iç kesimleri, Denizli, Antalya'nın batısı, Burdur, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.


Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli 40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İstanbul için fırtına uyarısı


İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Marmara’da rüzgarın yarın (10 Eylül 2023 Pazar) günü öğle saatlerinden sonra fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Pazar günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. " denildi.




#Hava durumu
#İstanbul
#Sarı kodlu uyarı
#Turuncu kodlu uyarı
#İstanbul Valiliği
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