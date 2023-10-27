100 gemiyle geçit töreni

Cumhuriyet'in 100’üncü yılı kutlamalarında gözler donanmanın İstanbul Boğazı’nda yapacağı tarihi geçidinde olacak.Milli Savunma Bakanlığında yapılan haftalık basın bilgilendirme toplantısında 100. yıl kutlamalarına ilişkin detaylar verildi. Buna göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında İstanbul Boğazı’nda düzenlenecek geçit törenine 100 geminin katılacağı duyuruldu.

DONANMA TARİHİNİN EN BÜYÜK GEÇİDİ

Geçit töreninde birkaç ay önce Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine giren Türkiye’nin ilk İHA gemisi TCG Anadolu da katılacak. Faaliyet, donanma tarihinin en büyük geçit töreni olacak.

GÖKTE ŞÖLEN BAŞKENTTE YÜRÜYÜŞ

Törende Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı akrobasi timleri ‘Türk Yıldızları’ ve ‘Solotürk’ uçakları da gökyüzünü şenlendirecek. Gösteri uçaklarına 20 muharip uçak eşlik edecek. Uçaklar törenleri izleyecek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da selamlayacak. Geçit töreninde ayrıca 101 pare top atışı da yapılacak. Kutlamaların başkent ayağında düzenlenecek yürüyüşte TSK, Cumhuriyet'in kuruluş yılına atfen 1923 personelle katılacak.

Ateşkes çabası sürüyor

MSB kaynakları, Gazze'ye yönelik yardımların planlama dahilinde devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze için "Diplomatik, gerekirse askeri tüm yolları devreye sokmaya devam edeceğiz" sözlerinin sorulması üzerine bakanlık, Türkiye'nin sorumluluk almaktan asla kaçınmayacağını vurguladı. Bakanlık, TSK’nın kendisine verilen her türlü görevi başarıyla yerine getirdiğine vurgu yaptı.







