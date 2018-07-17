15 Temmuz ikinci yıl dönümünde Çankırı’da anıldı

15 Temmuz etkinlikleri sabah erken saatlerde başladı. Şehitlikte düzenlenen programın ardından etkinlikler Türk Bayrağı Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni ile 15 Temmuz Sergisi ile devam etti. Etkinlikler kapsamında protokol tarafından şehit aileleri ve gaziler de ziyaret edildi. 15 Temmuz anma programı kapsamı saat 21.00’de başlayan Milli Birlik Yürüyüşüne katılan binlerce Çankırılı, iki yıl önce 15 Temmuz gecesi bir araya geldikleri Milli İrade Meydanı’nda buluştu. Milli İrade Meydanına 500 genç de ellerinde yanan meşaleler ile geldi.

Çankırı'da 15 Temmuz törenlerle anıldı

O gece milletin ortaya koyduğu destansı mücadelenin tüm dünyaya örnek olduğunu ifade eden Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, şunları söyledi: “O gece kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle, sivil toplumuyla, medyasıyla 7 den 70 e herkesimden vatandaşımız, özgürlüğüne, bağımsızlığına, bayrağına, Kur’anına ve ezanına sahip çıktı. Onurunu, iradesini, aklını 1 dolara satan fetöye, onun üniforma zırhına bürünmüş teröristlerine ve onların arkasındaki karanlık odaklara gereken dersi vererek bu vatan geçilmez dedi. Milletimizin tarihin nesnesi değil öznesi olduğunu, tarih yazan bir millet olduğunu tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. O gece cesaretiyle hainlerin karşısına dikilen Çankırılı Aydın Çopur’u, Erkan Er’i, Fazıl Gürs’ü, Hasan Gülhan’ı, Medet Ekizceli’yi, Mustafa Kavlak’ı, Osman Evsahibioğlu’nu, Serhat Önder’i, Yunus Emre Ezer’i, Yusuf Çelik’i ve daha 17 yaşında babasıyla birlikte 3 saatlik bir yol yürüyerek kızılay meydanına varan oradaki tabloyu görünce babasının sıkıntı var geri dönelim dediği zaman madem sonuna kadar gitmeyecektik neden buralara geldik diyerek geri dönmeyen ve sırtından 3 kurşun yiyerek şehit olan Uhud Kadir Işık’ın Uhud Dağı kadar büyük ve sarsılmaz inancının olduğunu bilmiyorlardı. İşte o gece ölümü ölümle korkutarak yoluna devam eden, halkımın gücünün üstünde başka hiçbir güç tanımam diyen ve milletimizi meydanlara davet eden, milletiyle beraber ölümü tercih eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı bilmiyorlardı.” dedi. Başkan Boz, konuşmasını “Gazi milletimizin 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik gününü kutluyor, vatan ve millet uğruna, biz onurumuzla yaşayalım diye bu mukaddes dava ve topraklar için, toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmetle minnetle yâd ediyorum.” diyerek bitirdi.

Çankırı'da 15 Temmuz törenlerle anıldı

Vatandaşların ay yıldızlı Türk bayrağını sallayarak eşlik ettiği demokrasi nöbeti, sala okunmasının ardından şehitler için okunan Kuran-ı Kerim ve dualar ile devam etti. Nöbet, sabah namazının ardından vatandaşlara çorba ikramı ile sona erdi.

Çankırı'da 15 Temmuz törenlerle anıldı