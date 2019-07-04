Gündem 15 Temmuz şehitleri 3 yılda anılacak
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

15 Temmuz şehitleri 3. yılda anılacak

15 Temmuz’daki hain darbe girişimini canları pahasını önleyen kahramanlar, üçüncü yıl dönümünde tüm yurtta anılacak. İlk etkinlik darbecilerin bombaladığı Meclis’te olacak. Külliye’de “Destanları Kahramanlar Yazar” isimli gösteri sahnelenecek.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Darbe girişimini engelleyen vatandaşlar.
Darbe girişimini engelleyen vatandaşlar.

15 Temmuz darbe girişiminde göğüslerini tanklara siper eden kahramanlar, hain kalkışmanın üçüncü yılında yurt genelindeki törenlerle anılacak. Darbe girişimi ve ardından gerçekleşen destansı direniş yeniden hatırlanacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz genelgesi doğrultusunda çalışmalar aralıksız devam ediyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri başta İstanbul ve Ankara olmak üzere tüm yurtta gerçekleştirilecek. Düzenlenecek etkinlikler, Cumhurbaşkanlığı koordinesinde yürütülecek.

BİR KEZ DAHA HATIRLATILACAK

Gün boyu sürecek etkinliklerle darbecilerin hain emellerine asla izin verilmeyeceği bir kez daha vurgulanacak. Bu yıl düzenlenecek anma programı önceki yıllarda olduğu gibi o gecenin simge mekanlarında gerçekleşecek. İlk anma etkinliğinin darbeciler tarafından bombalanan gazi Meclis’te düzenlenmesi planlanıyor. TBMM’de düzenlenecek özel oturumla darbeye karşı dik duruş bir kez daha dünyaya duyurulacak.

GÖLBAŞI’NDA ÖZEL ETKİNLİK

Hain darbe girişimi sırasında eli kanlı katillerin en çok can aldığı, Gölbaşı Polis Özel Harekat Başkanlığı da anma etkinliklerinin gerçekleştirileceği adresler arasında yer alacak. Hain saldırıda şehit düşen polis memurları burada gerçekleştirilecek etkinlikle anılacak.

GAZİLER DE SAHNEDE

Geniş kapsamlı etkinlik ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Külliye'deki etkinliklerde o güne özel olarak hazırlanan iki film gösterimi gerçekleştirilecek. Etkinlikte “Destanları Kahramanlar Yazar” isimli gösteri sergilenecek. Kültür Bakanlığı tarafından hazırlanan gösteride Devlet Halk Dansları Topluluğu, Devlet Opera ve Balesi, Devlet Tiyatroları sanatçılarının yanısıra gaziler de yer alacak.

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