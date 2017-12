15 Temmuz’un sahte kahramanları

15 Temmuz’da darbeciler tarafından vurulan ve daha sonra kendisine madalya verilen Yüzbaşı Burak Akın’ın, "FETÖ’cüyüm" diyerek teslim olması örgütün kripto isimlerine yönelik şüpheleri arttırdı. FETÖ’cü Akın olayı en uzun sürede tespite dayansa da bundan bir yıl önce benzer olaylar yaşandığı ortaya çıktı.

6 AY SONRA FETÖ'CÜ OLDUĞU ANLAŞILDI

Dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak’ın emir subayı olan Binbaşı Yunus Can, 15 Temmuz gecesi komutanı ile birlikte Genelkurmay’da derdest edilip Akıncı’ya götürülen isimlerdendi. Can, darbe girişiminden 6 ay sonra FETÖ’cü olduğu anlaşılarak tutuklandı. Yaklaşık bir yıl 1 yıl cezaevinde kalan Binbaşı Can, tutuklandığında, o gece derdest edilmesinden dolayı "bu adam FETÖ’cü değil" tepkileri gelmişti.

REKLAM

ÖKSÜZ İLE ORTAK SİNYAL VERMİŞ

Ancak Can’ın örgütsel faaliyetleri deşifre oldu. FETÖ’nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki mahrem hizmetler biriminde görev yapan Can’ın, "Yavuz" kod adıyla öğrenci konumunda örgütsel faaliyetlerde bulunduğu öğrenildi. Cep telefonuyla birçok kez uluslararası görüşme yapan Can’ın, TSK imamı firari Adil Öksüz ile aynı baz istasyonunda iki defa ortak sinyal verildiği tespit edildi. Bu tespit doğrultusunda Öksüz ile darbe girişimi öncesinde aynı mekanda aynı toplantıda birada olabilecekleri değerlendirildi. Öte yandan Can’ın ankesörlü telefonlardan da defalarca örgütsel görüşmeler yaptığı belirlendi.

KENDİSİNİ KAÇIRTTI

Darbe girişiminin İstanbul ayağını koordine eden generallerden Hava Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Fethi Alpay’ın da 15 Temmuz gecesi mağdur gibi davrandığını Yeni Şafak duyurmuştu. Darbe karşıtı komutanlarla birlikte Moda Deniz Kulübü’ndeki Korgeneral Mehmet Şanver’in kızının düğününe katılan Alpay, darbe başarısız olunca da kendisini MAK timlerine senaryodan kaçırtmıştı.

REKLAM

Salih Zeki Çolak’ın emir subayı olan Binbaşı Yunus Can, 15 Temmuz gecesi komutanı ile birlikte Genelkurmay’da derdest edilip Akıncı’ya götürülmüştü.

DARBEYE İKNA ETMEYE ÇALIŞMIŞ

Düğünde rehin alınan isimlerden olan Tümgeneral Ahmet Cural, savcılığa verdiği ifadede, tutuklanan Fethi Alpay’ın derdest edilen generalleri darbe girişimine destek vermeleri yönünde ikna etmeye çalıştığını söyledi. Elleri kelepçeli generaller, ikna turuna çıkan Alpay’a darbeye katılma yönünde olumsuz yanıt verdi. Alpay’ın da bu tavır sonrası, ‘O zaman evlerinize gidin oturun’ şeklinde sözler sarf ederek odadan çıktığı ifade edildi.

REKLAM

SENARYOYU KENDİ YAZDI

Hakkında hazırlanan iddianameye göre saat 23.00’te darbeci MAK timleri, 4 helikopterle mekânın yakınına indi. O dönem Hava Kuvvetleri Komutanı olan Abidin Ünal’ı alan MAK timi komutanları ise Hava Harp Okulu’na götürdü. MAK timi eşliğinde Hava Harp Okulu karargâh binasına gelen Fethi Alpay burada askeri kamuflajlarını giydi ve silahını kuşandı. Sabah saatlerinde darbe girişimi başarısız olunca Fethi Alpay da sivil kıyafetlerini giydi ve senaryo gereği MAK timi askerleri tarafından elleri arkadan bağlı şekilde kafasına bastırılarak helikoptere götürüldü. 18 Temmuz 2016’da tutuklanan Alpay’ın 92 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanmasına devam ediliyor.

REKLAM