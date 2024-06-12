18 yıl sonra CHP'de: Normalleşmede yeni adım

Siyasette bahar havası dünkü Erdoğan-Özel zirvesi ile devam etti. AK Parti ile CHP arasında planlaması günler süren zirve dün gerçekleşti. Yerli ve yabancı medya ordusunun dakika dakika takip ettiği randevu için Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 15.52’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden hareket etti. Saat 15.58’de Sögütözü’nde bulunan CHP’ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Özel CHP Genel Merkezi’nin önünde karşıladı. İki lider önce burada, ardından çıktıkları merdivende, daha sonra da CHP Genel Merkezi’ne girerken tokalaştı. Görüşmeyi takip eden medya ordusuna samimi pozlar veren iki lider ardından Özel’in makamının bulunduğu 12. kata çıktı.

AYNI EKİP KATILDI

Erdoğan, en son 2006 yılında CHP Genel Merkezi’nin taşınması dolayısıyla CHP Genel Başkanı merhum Deniz Baykal'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunmuştu. Dünkü görüşme de yine 12. katta yapıldı. Özel’in çalışma odasında iki lider yan yana otururken Özel’in masası arka fonda yer aldı. İlk görüşmede olduğu gibi ikinci görüşmeye de AK Parti ve CHP’den aynı isimler katıldı. AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan karşılıklı oturdu. Erdoğan lacivert takım elbise, mavi gömlek ve mavi kravat takarken Özel ise koyu lacivert takım elbise ve çizgili kravat tercih etti. İki lider son görüşmelerinde mavi tonları tercih etmişti.

YİNE 1,5 SAAT SÜRDÜ

Görüşmeye katılmasalar da ziyarette Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Hasan Doğan, Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen de yer aldı. Dünkü görüşmede 40 gün önce yapılan zirve gibi 1,5 saat sürdü. Görüşme sonrasında Özgür Özel, konuğu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bina önüne inerek uğurladı. Erdoğan ziyarette Özel'e Türkiye’nin çeşitli bölgelerini temsil eden zeytinyağı ve çifte kavurmuş lokum hediye etti. Erdoğan’ı taşıyan makam aracı genel merkezin avlusundan ayrılana kadar bekleyen Özel, daha sonra kurmaylarıyla ilk değerlendirmeyi yapmak üzere makamına çıktı.

Fors CHP gönderinde

Görüşmeye 20 dakika kala CHP Genel Merkezi’nin bahçesindeki CHP bayraklarından birinin yerine mevzuat gereğince Cumhurbaşkanlığı forslu bayrak asıldı. Genel Merkez’in bulunduğu sokak giriş-çıkışa kapatıldı. Cumhurbaşkanlığı koruma ekibi ziyaret öncesinde genel merkez ve çevresinde bomba araması yaptı. Ayrıca CHP Genel Merkezi çevresindeki binalara keskin nişancılar yerleştirildi. Yerli ve yabancı basın mensupları ziyarete yoğun ilgi gösterdi. Basın mensupları için Genel Merkez bahçesinde koridor oluşturuldu.

Bu fırsatı heba etmeyelim

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, görüşmeyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Çelik, Erdoğan’ın karşılıklı ziyaretlerle Türk siyasi hayatında ortaya çıkan tabloyu memnuniyet verici bulduğunu söyledi.

Çelik, Erdoğan’ın görüşmede, diyalog zeminiyle ortaya çıkan fırsatın heba edilmemesi vurgusu yaptığını ve bütün Türkiye'yi kucaklayacak şekilde Anayasa sürecinin yürütülmesi gerektiğini ifade ettiğini belirtti.

KKTC'YE DAVET

Bu yıl Kıbrıs Barış harekatının 50. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Çelik sözlerini şöyle sürdürdü: Yıl dönümü töreninde Özgür Özel'le birlikte güçlü bir beraberlik gösterilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Cumhurbaşkanımız bütün Türkiye'yi kucaklayacak şekilde Anayasa sürecinin yürütülmesi gerektiğini ifade etti. Bu görüşmede doğal olarak ekonomi de gündeme geldi. Cumhurbaşkanımız OVP ve 12. Kalkınma Planı ile elde edilen kazanımların korunacağını ifade etti. Herhangi bir popülizme tenezzül edilmeyerek Türkiye'nin bu programa bağlılığını ifade etmişlerdir. Ekonomi konusunun realist zeminde sürdürülmesi için de muhalefet partilerinin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelerini ifade etmişlerdir.

AŞIRI SAĞA KARŞI ORTAK TAVIR

AP seçimlerinde aşırı sağın ortaya koyduğu performans, Türkiye düşmanlığı, İslam düşmanlığı konusunda maalesef Avrupa'nın meydan okumalarla karşı karşıya olduğunu göstermektedir. Cumhurbaşkanımız, Türkiye'deki partilerin ortak hareket etme konusundaki hassasiyetlerini ifade etmişlerdir.

Ateş ailesini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Kabulde, Ateş'in kızları Bengisu ve Banuçiçek de yer aldı. Kabulün ardından açıklama yapan Ayşe Ateş kendilerine vakit ayırdığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

UZUN UZUN BİZİ DİNLEDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın da görüşmede yer aldığını aktaran Ateş, "Beni ve kızlarımı gerçekten uzun uzun dinledi. Kızlarım da uzun bir konuşma yaptılar, sohbet ettiler kendisiyle. Durumu anlattım, izah ettim, dosya hakkında konuştuk." diye konuştu.

MEMNUN AYRILIK

Görüşmenin güzel ve olumlu geçtiğini dile getiren Ateş, "Çok memnun bir şekilde yanından ayrıldık, mutlu bir şekilde kızlarım da. Deyim yerindeyse dertleştik aslında, o havada bir görüşme geçti." açıklamasında bulundu. Ateş, tek talebinin yargılamanın bir an önce hızlı bir şekilde gerçekleşmesi ve adeletin yerini bulması olduğunu belirterek, "Kendisi de gerekenin hızlı bir şekilde yapılacağını söyledi" dedi.







