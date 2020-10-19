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Gündem Meteorolojiden çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı
TRABZON

19 Ekim hava durumu: Antalya, Denizli, Rize, Trabzon, Artvin hava durumu

Meteorolojiden çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 19 Ekim hava durumu raporunu paylaştı. İşe gitmek için yola çıkacaklar yeni günde havanın nasıl olacağını, yağışın olup olmayacağını merak ediyor. Meteoroloji ise yeni haftanın ilk gününde çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı yapıyor. İç Ege, batı Akdeniz, Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi kuvvetli sağanak yağışın etkisi altında. Antalya, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in hava durumu raporlarına göre bu bölgelerde kuvvetli yağış beklenirken, Türkiye genelinde beş günlük hava tahminleri ise şu şekilde olacak..

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Adana'nın kuzeyi, Doğu Toroslar mevkii, Kahramanmaraş'ın güneybatısı, Osmaniye ve Hatay'ın İskenderun ilçesi ile Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların öğle saatlerinden sonra Antalya, Göller Yöresi, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya, İç Anadolu'nun batısı, Giresun'un doğusu ve Trabzon'da kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde azalmaya devam edeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz ile zamanla Orta ve Doğu Karadeniz'de kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerler ile Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege, Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Ankara'yı saat verip uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor
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Meteoroloji Ankara'yı saat verip uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların öğle saatlerinden sonra Antalya, Göller Yöresi, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya ve İç Anadolu'nun batısı, Giresun'un doğusu ve Trabzon'da kuvvetli (21-50 Kg/m2),Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli (51-100 Kg/m2) olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İşte 5 günlük hava durumu tahminleri..

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