Gündem İki FETÖcü Ukraynadan paket 15 Temmuz sonrası kaçmışlar
ANKARA

2 FETÖ’cü Ukrayna’dan paket: 15 Temmuz sonrası kaçmışlar

İki FETÖ’cü Ukrayna’dan paket: 15 Temmuz sonrası kaçmışlar

Türkiye, firari FETÖ üyelerinin peşini yurt dışında da bırakmıyor. FETÖ’nün Bağdat sorumlusu Salih Fidan ile Erbil sorumlusu Samet Güre, Ukrayna-Polonya sınırında yasa dışı yollardan kaçarken yakalandı. Ukrayna ile görüşmelerin ardından şüpheliler Türkiye’ye getirildi. Şüphelilerin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından apar topar Türkiye’den kaçtığı öğrenildi.

Osman Özgan Yeni Şafak
İçişleri Bakanlığı, FETÖ'nün sözde Bağdat sorumlusu Salih Fidan ile sözde Erbil sorumlusu Samet Güre'nin Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığı, FETÖ'nün sözde Bağdat sorumlusu Salih Fidan ile sözde Erbil sorumlusu Samet Güre'nin Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

Yurt içinde düzenlenen dalga dalga operasyonlarla binlerce FETÖ’cü yakalanırken Türkiye, örgüt mensuplarının peşini yurt dışında da bırakmadı. Birçok ülkeden onlarca FETÖ’cünün paketlenerek Türkiye getirilmesine devam ediliyor. Son olarak örgütün Irak yapılanmasında yer alan 2 isim ülkeye getirildi.

FETÖ'nün sözde sorumluları yakalanarak Türkiye'ye getirildi
GÜNDEM
FETÖ'nün sözde sorumluları yakalanarak Türkiye'ye getirildi

KİMLİKLERİNİ GİZLEDİLER

  • FETÖ’cü hainlerin Ukrayna’dan Türkiye’ye getirildiği bilgisini İçişleri Bakanlığı duyurdu. Buna göre, örgütün sözde Bağdat sorumlusu Salih Fidan ile sözde Erbil sorumlusu Samet Güre, yaya olarak yasa dışı yollarla geçmeye çalıştıkları Ukrayna-Polonya sınırında 4 Ocak’ta yakalandı. Şüphelilerin yakalanında Ukrayna makamlarına Türk olduklarını söylemedikleri, hatta kimliklerini gizlemeye çalıştıkları öğrenildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı hemen şüphelilerin sınır dışı edilmesi için Ukrayna adli makamlarıyla temasa geçti. Yapılan iş birliği neticesinde teslim alınan Fidan ve Güre, dün Türkiye’ye getirildi.

Samet Güre

Salih Fidan

APAR TOPAR KAÇTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheliler hakkında devam eden bir FETÖ soruşturmasının olduğu ve haklarında bu kapsamda yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca işlemleri devam eden şüphelilerle ilgili ayrıntılara da ulaşıldı. Örgütün yurt dışı yapılanmasında faaliyet gösteren Fidan’ın FETÖ’nün Feza Öğretim Kurumu Işık Üniversitesi’nde öğretmen olarak çalıştığı belirlendi. Fidan’ın, 15 Temmuz darbe girişimi günü Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan eşi Yeşim Fidan ile Türkiye’den ayrıldığı ve bir daha dönmediği tespit edildi.

İTİRAFÇI BEYANLARINDA

  • FETÖ’nün Irak/Erbil sorumlusu olduğu belirtilen Güre’nin ise 10 Ağustos 2015’te Şırnak Habur Sınır Kapısı’ndan çıkış yaptığı ve bu tarihten sonra ülkeye dönüş kaydının olmadığı belirledi. Güre’nin, FETÖ’ye ait Erbil’deki Fezalar Eğitim Kurumunda fizik öğretmeni olarak çalıştığı kaydedildi. Elebaşı Fetullah Gülen’in talimatının ardından Bank Asya’ya para yatırdığı anlaşılan Güre’nin adının, itirafçı olan birçok örgüt üyesinin ifadelerinde geçtiği öğrenildi.

Örgüt panikte

Örgütün Irak’taki sorumluların yakalanması FETÖ’cüleri de panikletti. FETÖ’cüler, sosyal medyadan Fidan ve Güre için kampanya başlattı. FETÖ’cü hesapların, Fidan ve Güre’nin Kiev Havaalanı’nda çektikleri bir videoyu paylaşarak, “Lütfen destek verelim. Kardeşlerimiz Samet Güre ve Salih Fidan deport edilme tehlikesi altında” şeklinde paylaşım yaptıkları görüldü.
Abone Ol Google News
FBIdan Kongre binasına operasyon

FBI'dan Kongre binasına operasyon

Ağır silahlı ve zırhlı birlikler giriş yaptı.
Pence sırt çevirdi

Pence sırt çevirdi

Trump'ın seçim sonuçlarıyla ilgili isteğini reddetti.
Washington DC polis şefinden son dakika açıklaması: Polis müdahale edecek

​Seçilmiş Başkan Joe Biden, Trump'a çağrıda bulundu.

​Amerika'da eylemler tırmanıyor.

Trump destekçileri Kongre binasına girdi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Larin'in gecesinde zirve Beşiktaş'ın

Larin'in gecesinde zirve Beşiktaş'ın

​Siyah beyazlılar 17. hafta maçında sansasyonel bir sonuca imza attı.
Trabzon zirveye yürüyor

Trabzon zirveye yürüyor

​Bordo mavililer zirve ile arasındaki puan farkını 5'e indirdi.
Tabloda <br>sevindiren gelişme

Tabloda
sevindiren gelişme

​Sağlık Bakanlığı son 24 saati açıkladı.
İmzalar atıldı

İmzalar atıldı

Erdoğan ve Rama, basın toplantısında açıkladı.
Türk polisi <br>gereğini yaptı

Türk polisi
gereğini yaptı

Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesi açıklaması.
ABD'de seçim kaosu

ABD'de seçim kaosu

​Trump taraftarları kongre binasını bastı.
BES ekonomiyi büyütüyor
Ekonomi

BES ekonomiyi büyütüyor

Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) büyüklüğü 170 milyar lirayı aştı. Tasarruf yapmak isteyen milyonlarca kişinin birikimlerini aktardığı BES fonları, yatırım, istihdam ve üretime de önemli katkı sunuyor. BES’teki para tüccar, sanayici ve girişimcilerin finansman ihtiyacını karşılıyor. İslam ekonomisi uzmanı Doç. Dr. Yusuf Dinç, BES’in hızlı büyüyen ekonomimizin tasarruf açığını kapatmada önemli bir rol üstlendiğini söyledi.
FETÖ’cü 2 eski polis şefihücre evinde kıskıvrak
Gündem

FETÖ’cü 2 eski polis şefi hücre evinde kıskıvrak

FETÖ üyeliği suçundan aranan firari eski emniyet müdürleri Ali Dikici ve İbrahim Erbaba, Ankara Sincan’daki örgütün hücre evinde yakalandı. Hakkında yakalama kararı bulunan ve “gaybubet” evinde kaldığı belirlenen eski 1. sınıf emniyet müdürü Ali Dikici’nin örgüt evinde gizlendiği tespit edildi.
Böyle rektör mü istiyorsunuz?
Gündem

Böyle rektör mü istiyorsunuz?

CHP, Boğaziçi Üniversitesi’ne yapılan atamayı bahane edip Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın atadığı tüm rektörleri hedef aldı. Ancak CHP’nin akademik çalışmalar yapmak yerine askeri darbe isteyen, üniversiteyi muhalefet odağı sanan ve sokakları provoke eden rektörler döneminin geride kaldığını görmesi gerek. CHP’nin birçok vesayetçi akademisyeni baş tacı yaptığı biliniyor. 2004’te ODTÜ Rektörü Ural Akbulut, “katsayı zulmünün kaldırılmasını” önlemek için 100 kadar akademisyenle TBMM’ye yürümüş, CHP de onu cübbesiyle grup toplantısında konuşturmuştu. “Ordu göreve” pankartının arkasında yürüyen YÖK Başkanı Kemal Gürüz CHP’ye danışman oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.