İki FETÖ’cü Ukrayna’dan paket: 15 Temmuz sonrası kaçmışlar

Yurt içinde düzenlenen dalga dalga operasyonlarla binlerce FETÖ’cü yakalanırken Türkiye, örgüt mensuplarının peşini yurt dışında da bırakmadı. Birçok ülkeden onlarca FETÖ’cünün paketlenerek Türkiye getirilmesine devam ediliyor. Son olarak örgütün Irak yapılanmasında yer alan 2 isim ülkeye getirildi.

GÜNDEM FETÖ'nün sözde sorumluları yakalanarak Türkiye'ye getirildi

KİMLİKLERİNİ GİZLEDİLER

FETÖ’cü hainlerin Ukrayna’dan Türkiye’ye getirildiği bilgisini İçişleri Bakanlığı duyurdu. Buna göre, örgütün sözde Bağdat sorumlusu Salih Fidan ile sözde Erbil sorumlusu Samet Güre, yaya olarak yasa dışı yollarla geçmeye çalıştıkları Ukrayna-Polonya sınırında 4 Ocak’ta yakalandı. Şüphelilerin yakalanında Ukrayna makamlarına Türk olduklarını söylemedikleri, hatta kimliklerini gizlemeye çalıştıkları öğrenildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı hemen şüphelilerin sınır dışı edilmesi için Ukrayna adli makamlarıyla temasa geçti. Yapılan iş birliği neticesinde teslim alınan Fidan ve Güre, dün Türkiye’ye getirildi.

Samet Güre

Salih Fidan

APAR TOPAR KAÇTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheliler hakkında devam eden bir FETÖ soruşturmasının olduğu ve haklarında bu kapsamda yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca işlemleri devam eden şüphelilerle ilgili ayrıntılara da ulaşıldı. Örgütün yurt dışı yapılanmasında faaliyet gösteren Fidan’ın FETÖ’nün Feza Öğretim Kurumu Işık Üniversitesi’nde öğretmen olarak çalıştığı belirlendi. Fidan’ın, 15 Temmuz darbe girişimi günü Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan eşi Yeşim Fidan ile Türkiye’den ayrıldığı ve bir daha dönmediği tespit edildi.

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İTİRAFÇI BEYANLARINDA

FETÖ’nün Irak/Erbil sorumlusu olduğu belirtilen Güre’nin ise 10 Ağustos 2015’te Şırnak Habur Sınır Kapısı’ndan çıkış yaptığı ve bu tarihten sonra ülkeye dönüş kaydının olmadığı belirledi. Güre’nin, FETÖ’ye ait Erbil’deki Fezalar Eğitim Kurumunda fizik öğretmeni olarak çalıştığı kaydedildi. Elebaşı Fetullah Gülen’in talimatının ardından Bank Asya’ya para yatırdığı anlaşılan Güre’nin adının, itirafçı olan birçok örgüt üyesinin ifadelerinde geçtiği öğrenildi.

Örgüt panikte

Örgütün Irak’taki sorumluların yakalanması FETÖ’cüleri de panikletti. FETÖ’cüler, sosyal medyadan Fidan ve Güre için kampanya başlattı.