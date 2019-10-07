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DİYARBAKIR

2 yılda 25 bin kişiye iş

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hasan Basri Güzeloğlu şehirde istihdam seferberliği başlattı. Esnaf ve sanatkarlarla bir araya gelen Güzeloğlu, 2 yılda en az 25 bin kişiye istihdam sağlayacaklarını söyledi.

Fatih Özer Yeni Şafak
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hasan Basri Güzeloğlu (sağ)
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hasan Basri Güzeloğlu (sağ)

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Hasan Basri Güzeloğlu, kent halkının kalkınması için yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Güzeloğlu, “Not edin 2 senede Allah sağlık sıhhat verirse ve devam edersek devlet olarak Diyarbakır’da en az 25 bin kişilik net sigortalı çalışan istihdam artışı olacak. Bunlar hayal değil ben hesabı kitabı yapmadan bir şey söylemem. Hiçbir şeyi de abartmam. 25 bin bu memleketin evladı iş sahibi olacak. İşi belediye veremez ama belediye iş altyapısını hazırlar. 25 bin insan istihdam sahibi olursa ne olur, bu insanların arabası olur, evi olur, bunların ekonomiye, ticarete, esnafa katkısı olur. O para bu kentin ekonomisini döndüren bir güç olur” dedi.

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