Gündem Milli Eğitim Bakanı Özer 20 bin öğretmen ataması için ön başvurular 18-26 Temmuzda yapılacak
EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı Özer 20 bin öğretmen ataması için ön başvurular 18-26 Temmuz'da yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Özer, 20 bin öğretmen ataması için ön başvuruların 18-26 Temmuz'da, atamaların ise 1 Eylül 2022'de yapılacağını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak İHA AA
20 bin öğretmen ataması için tarih belli oldu! Öğretmen ataması için ön başvurular ve atamaları ne zaman?
Mahmut Özer

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimine göre adayların ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin 18-26 Temmuz 2022 tarihleri arasında alınacağını söyledi.

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29 Temmuz’da adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilan edileceğini bildiren Özer, atama takvimine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

  • "Sözlü sınavlar 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçları ise 16 Ağustos 2022’de açıklanacak. 17-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında sözlü sınav sonuçlarına itirazlar alınacak ve bu itirazlar 22 Ağustos’ta sonuçlandırılacak. Atama tercihleri 27-31 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Atama sonuçları ise 1 Eylül 2022’de açıklanacak."
  • Bakan Özer, "Atama müjdesinin Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanmasının ardından bugün itibarıyla takvimimizi ilan ettik. Başvurular, bayram sonrası alınacaktır. Tüm öğretmen adaylarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
  • Bu takvime göre yapılacak atama işleminde 2021 KPSS puanı ile başvuru alınacak.

20 bin öğretmen atama takvimi

  • Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması: 18-26 Temmuz 2022
  • Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı 29 Temmuz 2022
  • Sözlü Sınavların Yapılması 01-13 Ağustos 2022
  • Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 16 Ağustos 2022
  • Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 17-18 Ağustos 2022
  • Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Sonuçlandırılması 22 Ağustos 2022
  • Atama Tercihlerinin Alınması 27-31 Ağustos 2022
  • Atama Sonuçlarının Açıklanması 01 Eylül 2022
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