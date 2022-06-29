Milli Eğitim Bakanı Özer 20 bin öğretmen ataması için ön başvurular 18-26 Temmuz'da yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimine göre adayların ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin 18-26 Temmuz 2022 tarihleri arasında alınacağını söyledi.
29 Temmuz’da adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilan edileceğini bildiren Özer, atama takvimine ilişkin şu bilgileri paylaştı:
- "Sözlü sınavlar 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçları ise 16 Ağustos 2022’de açıklanacak. 17-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında sözlü sınav sonuçlarına itirazlar alınacak ve bu itirazlar 22 Ağustos’ta sonuçlandırılacak. Atama tercihleri 27-31 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Atama sonuçları ise 1 Eylül 2022’de açıklanacak."
- Bakan Özer, "Atama müjdesinin Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanmasının ardından bugün itibarıyla takvimimizi ilan ettik. Başvurular, bayram sonrası alınacaktır. Tüm öğretmen adaylarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
- Bu takvime göre yapılacak atama işleminde 2021 KPSS puanı ile başvuru alınacak.
20 bin öğretmen atama takvimi
- Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması: 18-26 Temmuz 2022
- Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı 29 Temmuz 2022
- Sözlü Sınavların Yapılması 01-13 Ağustos 2022
- Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 16 Ağustos 2022
- Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 17-18 Ağustos 2022
- Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Sonuçlandırılması 22 Ağustos 2022
- Atama Tercihlerinin Alınması 27-31 Ağustos 2022
- Atama Sonuçlarının Açıklanması 01 Eylül 2022