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BURSA

Bursa'da 2 bin polis ile uyuşturucu operasyonu

2000 polisle büyük operasyon

Bursa'da 2 bin polisin katılımıyla sabahın erken saatlerinde 50 ayrı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu yapıldı. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Bursa'daki operasyondan baskın anı.
Bursa'daki operasyondan baskın anı.

Bursa'da İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kentte en kapsamlı operasyonlardan biri için sabahın ilk ışıklarıyla birlikte harekete geçti.

50 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İl genelinde yaklaşık 50 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen ve uyuşturucu suçlarından arananlara yönelik operasyonda 2 bin polis görev aldı.

DHA
Bursa'daki operasyondan yakalama anı.

Eğitimli narkotik madde arama köpeklerin de kullanıldığı operasyonda, önceden belirlenen adreslere baskınlar düzenlendi. Özel Harekat polisinin de destek verdiği operasyonda ekipler, şüphelilerin evlerinin kapılarını koçbaşları ile kırarak içeri girdi. Operasyon sırasında drone ile de havadan denetim yapıldı.

İHA
Bursa'daki operasyonda drone ile takip.

Gözaltıların olduğu operasyon devam ediyor.

İHA
Bursa'daki operasyondan yakalanan bir şüpheli.
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