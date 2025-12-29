Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
2025 yılının kelimesi belli oldu: TDK'nın anketiyle seçildi

2025 yılının kelimesi belli oldu: TDK'nın anketiyle seçildi

10:1029/12/2025, Pazartesi
G: 29/12/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Yılın kelimesi: 'Dijital Vicdan'
Yılın kelimesi: 'Dijital Vicdan'

Türk Dil Kurumu tarafından, halkın katılımıyla belirlenen 2025 yılının kelimesi/kavramı “dijital vicdan” oldu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yılın kelimesini duyurdu.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türk Dil Kurumu tarafından, halkın katılımıyla belirlenen 2025 yılının kelimesi/kavramı “dijital vicdan” oldu.
Yaklaşık 300 bin oyun kullanıldığı bu süreçte seçilen kavram; dijital çağda vicdanın, sorumluluk ve eylemden uzaklaşıp yalnızca bir “tıklama”ya indirgenmesini düşündürücü bir biçimde tartışmaya açıyor.
“Dijital vicdan”, bireysel ve toplumsal duyarlılıklarımıza ayna tutan güçlü bir kavram olarak öne çıkıyor.
Bu anlamlı çalışmaya katkı sunan Türk Dil Kurumu, Ankara Üniversitesi, İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) ile değerlendirme kurulunda yer alan kıymetli akademisyen ve uzmanlara teşekkür ediyorum"


#TDK
#yılın kelimesi
#Kültür ve Turizm Bakanlığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2026 takvimi resmi tatiller ne zaman? Yılbaşı, Ramazan, Kurban ve milli bayramlar hangi güne denk geliyor?