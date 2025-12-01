Oxford Sözlüğü 2025 yılının kelimesini seçti: İşte 2025'in en popüler kelimesi

Oxford İngilizce Sözlüğü, 2025 yılının en popüler kelimesini açıkladı. Yılın kelimesi ‘öfke yemi’ anlamına gelen ‘rage bait’ oldu. Kelime, çevrim içi etkileşimi artırmak için öfkeyi tetikleyen, kışkırtıcı veya incitici paylaşımları ifade ediyor.
Oxford Sözlüğü çevrim içi öfkeyi tetiklemek için tasarlanan içerikleri tanımlayan “rage bait” terimini 2025’in Yılın Kelimesi seçti.
Üç gün süren oylamaya 30 binden fazla kişi katılarak “rage bait”, yılın en belirleyici kavramı olarak seçildi.
Türkçeye 'öfke yemi' olarak çevirebileceğimiz bu kelime, çevrim içi ortamda daha fazla görüntülenme ve etkileşim elde etmek amacıyla bilerek öfke, hiddet ya da hayal kırıklığı yaratan içerikleri ifade ediyor.
Oxford İngilizce Sözlüğü’ne göre ‘rage bait’, sosyal medyada bilerek kızdırıcı, öfkelendirici veya provoke edici içerik üretme yöntemi anlamına geliyor. Bu tür içeriklerin amacının, tıklama ve etkileşimi artırarak hesap veya site trafiğini yükseltmek olduğu belirtiliyor.
Son bir yılda kullanımı üç kat artan ifade, sosyal medyada öfke ve kutuplaşma üzerinden işleyen yeni etkileşim kültürünü yansıttığı için öne çıktı.
Oylamaya sunulan diğer kelimeler
Oxford’un bu yılki listesinde “aura çiftliği” ve “biyolojik hile” kavramları da bulunuyordu. BBC'nin aktardığına göre, bu terimlerin anlamları ise aşağıdaki gibidir:
Aura çiftçiliği: Kendine güven, soğukkanlılık veya gizem havası vermek amacıyla incelikli bir şekilde davranarak veya kendini sunarak etkileyici, çekici veya karizmatik bir kişilik veya kamusal imaj oluşturma.
Biyolojik hile: Kişinin diyetini, egzersiz rutinini veya yaşam tarzını değiştirerek ya da ilaçlar, takviyeler veya teknolojik cihazlar gibi diğer araçları kullanarak fiziksel veya zihinsel performansını, sağlığını, ömrünü veya refahını iyileştirmeye veya optimize etmeye çalışmak.
Geçtiğimiz sene Oxford'un seçtiği kelime ise 'beyin çürümesi' olmuştu.