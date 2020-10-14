Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem 217 gün sonra gruba seslenecek
POLİTİKA

217 gün sonra gruba seslenecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kovid-19 nedeniyle ara verilen AK Parti Meclis Grubu’na uzun bir aranın ardından bugün seslenecek.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

En son grup toplantısını 11 Mart’da gerçekleştiren Erdoğan yaklaşık 7 aylık aranın ardından bugün yine AK Parti grup toplantı salonunda olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın programındaki yoğunluk nedeni ile geçen hafta planlanan yeni yasama yılının ilk grubu bu haftaya ertelendi. Meclis’in açılış töreninde Meclis Genel Kurulu’na seslenen Erdoğan şimdi de partisinin vekillerine seslenecek. Erdoğan’ın grup toplantısında 7 aylık süreçle ilgili bir özet yapması bekleniyor. Bu kapsamda koronavirüs tedbirleri ve atılan adımların değerlendirilmesinin yer alması bekleniyor. Erdoğan’ın aşı çalışmalarında da son durumu paylaşması bekleniyor.

Bugün gerçekleşecek olan toplantı için korona de önlemleri alındı. Toplantının gerçekleşeceği salona milletvekillerinden başla kimse alınmayacak. Seyircisiz olarak gerçekleşecek toplantıyı sadece basın mensupları izleyebilecek. Toplantıda maske, mesafe ve hijyen kuralları da titizlikle uygulanacak.

Erdoğan'dan AB'ye çağrı: Somut adım atın
GÜNDEM
Erdoğan'dan AB'ye çağrı: Somut adım atın
Abone Ol Google News
Sana, ne vadettiler?

Sana, ne vadettiler?

​MHP lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu sert şekilde eleştirdi.
OECD’de birincidünyadaikinciyiz

OECD’de birinci dünyada ikinciyiz

Türkiye'de pandemiye rağmen üretim hız kesmedi.
AYM üyesinden darbe imalı paylaşım

AYM üyesinden
darbe imalı paylaşım

AK Parti'den sosyal medyadan sert tepki geldi.
Ülkeler buğday stokluyor

Ülkeler buğday stokluyor

​Çin, dünya stokunun yarısına sahip.
Bunak Biden

Bunak Biden

​Gittiği eyaletin adını unuttu.
Fransa<br>Minsk'ten çıksın!

Fransa
Minsk'ten çıksın!

​BM nezdinde girişimler başladı.

Emir subayı<br>yeniden gözaltında

Emir subayı
yeniden gözaltında

​Hakkında yeni ve ek deliller ortaya çıktı.
Servetlerini ikiye katladılar

Servetlerini ikiye katladılar

​ABD'de Kovid-19 salgını milyarderlere yaradı.
ABD'nin Doğu <br>Akdeniz tutarsızlığı

ABD'nin Doğu
Akdeniz tutarsızlığı

​Sözcü Aksoy'dan ABD'ye 'Oruç Reis' cevabı.
Karabağ <br>Azerbaycan'ındır

Karabağ
Azerbaycan'ındır

​Dünya yıldızı sosyal medyadan çağrı yaptı.
Son veriler açıklandı

Son veriler açıklandı

Bakan Koca, uyarılarına devam etti.
Çirkin iftiralarına <br>sert cevap

Çirkin iftiralarına
sert cevap

​Kalyon Holding'ten açıklama yapıldı.
Yapılacak daha çok işimiz var

Yapılacak daha çok işimiz var

​AK Parti'den erken seçim sorusuna cevap.
Türbe diye gidiyorlardı

Türbe diye gidiyorlardı

Mitolojik savaşçı mezarı çıktı.
Azerbaycan'a nişan yüzüğünü gönderdi

Azerbaycan'a nişan yüzüğünü gönderdi

Herkesi duygulandıran harekat: Varımızla yoğumuzla yanınızdayız.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.