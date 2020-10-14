217 gün sonra gruba seslenecek

En son grup toplantısını 11 Mart’da gerçekleştiren Erdoğan yaklaşık 7 aylık aranın ardından bugün yine AK Parti grup toplantı salonunda olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın programındaki yoğunluk nedeni ile geçen hafta planlanan yeni yasama yılının ilk grubu bu haftaya ertelendi. Meclis’in açılış töreninde Meclis Genel Kurulu’na seslenen Erdoğan şimdi de partisinin vekillerine seslenecek. Erdoğan’ın grup toplantısında 7 aylık süreçle ilgili bir özet yapması bekleniyor. Bu kapsamda koronavirüs tedbirleri ve atılan adımların değerlendirilmesinin yer alması bekleniyor. Erdoğan’ın aşı çalışmalarında da son durumu paylaşması bekleniyor.

Bugün gerçekleşecek olan toplantı için korona de önlemleri alındı. Toplantının gerçekleşeceği salona milletvekillerinden başla kimse alınmayacak. Seyircisiz olarak gerçekleşecek toplantıyı sadece basın mensupları izleyebilecek. Toplantıda maske, mesafe ve hijyen kuralları da titizlikle uygulanacak.