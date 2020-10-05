2,5 saatlik Libya zirvesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün öğle saatlerinde Kısıklı’daki konutundan Kasımpaşa’ya geldi. Haliçport olarak bilinen Tersane İstanbul Projesi’nde incelemelerde bulunan Erdoğan, ardından Üsküdar Çengelköy’deki Vahdettin Köşkü’ne geçti. Erdoğan, burada Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve beraberindeki heyeti kabul etti. Saat 19.00’da başlayan görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Daha sonra heyetler arası görüşmeye geçildi. Heyetler arası görüşme de 1,5 saatte tamamlandı. Serrac ve beraberindeki heyet daha sonra köşkten ayrıldı. Kabulde ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

FOTOĞRAF 9 İstanbul'un incisi Haliç, Türkiye'nin turizm ve kültür merkezi oluyor. Tersane İstanbul Projesi'nin ilk etabı, 2021 yılında açılıyor. Temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 2019'da atılan, 280 bin metrekare alana yapılan Tersane İstanbul'la ilgili çalışmalar devam ediyor. Proje, kültür, turizm, eğitim ve sanat merkezi olarak tasarlandı. İçerisinde, bilim merkezi, 4 müze, kütüphane, sergi salonları, tasarım atölyeleri, 1200 yatak kapasiteli 3 otel, 70 yat kapasiteli 2 yat limanı bulunan projede çalışmalar sürüyor. Tersanenin yıllık ortalama 30 milyon ziyaretçi ağırlaması hedefleniyor. 60 bin yeni istihdam yaratması bekleniyor. Çalışma alanında incelemelerde bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Tersane İstanbul, İstanbul'da yerli ve yabancı turistler için çekim merkezi olacak. Burası tamamlandığında Beyoğlu halkı burada rahatça sahilde gezebilecek, binlerce gencimiz burada iş imkanı bulacak. diye konuştu. Yıldız, çalışmaların tarihi dokuyu koruyacak şekilde ilerlediğini anlatarak, şöyle devam etti: Hem bu tarihi dokunun korunduğu ciddi bir restorasyon çalışması yapılıyor hem de modern yapıların eklenmesiyle Türkiye’nin ve İstanbul’un turizmine önemli bir katkıda bulunacak bir proje hayata geçiriliyor. Tersane İstanbul, halkımızın arzu ettiği, denize ulaşma imkanını bulabildiği bir yer olacak. Haliç’in kenarında Taksim Meydanı gibi bir meydan olacak. Halkımız buraya gelerek yemeğini yiyebilecek, çayını içebilecek, bildiğiniz pazarlarda olduğu gibi alışverişini yapabilecek, çocuklarıyla torunlarıyla ailecek denizin kenarında hoşça vakit geçirebilecek. Tersane İstanbul Projesi, hem istihdam bakımından, hem de ülkemizin ekonomisine katkısı bakımından çok önemli bir proje. Projenin büyük bir bölümü 2021 yılında tamamlanmış olacak. Türkiye’nin turizmine ve kültürüne hizmet edecek, içerisinde 4 müze ile otellerin, kütüphanenin, dükkan tarzında yeme içme mekanlarının, alışveriş mekanlarının bulunacağı, Haliç’in kenarında denize nazır bir proje şu anda başarılı bir şekilde yürütülüyor. Yıldız, Beyoğlu Belediyesi olarak projenin bir an evvel tamamlanması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini vurgulayarak, İnşallah açılışında Beyoğlulu hemşerilerimizle birlikte olacağız. Sağlıklı ve mutlu günler önümüzde. Biz de büyük bir heyecanla bu projenin tamamlanmasını bekliyoruz. ifadelerini kullandı. Temelini Cumhurbaşkanı Erdoğan atmıştı: İstanbul'un yeni simgesi Tersane İstanbul Projesi'nde geri sayım başladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 23 Şubat'ta temeli atılan, 280 bin metrekare alana yapılan Tersane İstanbul'la ilgili çalışmalar devam ediyor. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Tersane İstanbul Projesi'nin, istihdama ve ülke ekonomisine önemli katkı yapacak bir proje olduğunu belirterek, "Projenin büyük bir bölümü 2021 yılında tamamlanmış olacak" dedi.



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HER TÜR DESTEĞE HAZIRIZ

Erdoğan, görüşmede Türkiye’nin tam bir dayanışma içinde Libya’nın yanında olmaya devam edeceğini belirtti. Türkiye ve Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının BM tarafından tescil edilmesinin sevindirici bir gelişme olduğunu belirten Erdoğan, Libya’nın istikrarı ve Libyalıların refahı için her türlü desteği sürdürmeye hazır olduklarını dile getirdi. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.