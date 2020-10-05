2,5 saatlik Libya zirvesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac’ı kabul etti. Vahdettin Köşkü’nde Libya ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin ele alındığı görüşme 1 saat sürdü. Hemen sonra heyetler arası görüşmeye geçildi. Bu görüşme de 1,5 saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün öğle saatlerinde Kısıklı’daki konutundan Kasımpaşa’ya geldi. Haliçport olarak bilinen Tersane İstanbul Projesi’nde incelemelerde bulunan Erdoğan, ardından Üsküdar Çengelköy’deki Vahdettin Köşkü’ne geçti. Erdoğan, burada Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve beraberindeki heyeti kabul etti. Saat 19.00’da başlayan görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Daha sonra heyetler arası görüşmeye geçildi. Heyetler arası görüşme de 1,5 saatte tamamlandı. Serrac ve beraberindeki heyet daha sonra köşkten ayrıldı. Kabulde ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Erdoğan, görüşmede Türkiye’nin tam bir dayanışma içinde Libya’nın yanında olmaya devam edeceğini belirtti. Türkiye ve Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının BM tarafından tescil edilmesinin sevindirici bir gelişme olduğunu belirten Erdoğan, Libya’nın istikrarı ve Libyalıların refahı için her türlü desteği sürdürmeye hazır olduklarını dile getirdi. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.