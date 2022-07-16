251 şehide 251 hatim

15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit düşen vatandaşlarımız unutulmadı. Türkiye’nin dört bir yanında okunan hatimler dualarla şehitlerin ruhuna bağışlandı. Cuma namazı sonrasında dualarda, aziz şehitlerimiz yad edildi. İstanbul’da indirilen hatimlerin duası Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde okundu. 251 şehit için indirilen 251 hatimin duası yanısıra, Mevlid-i Şerif ve kasideler de okundu. Programa, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, bazı şehit aileleri, gaziler ile vatandaşlar katıldı.

VATANIMIZ İÇİN ÇARPIŞTILAR

Programa katılan vatandaşlardan Ali Özden, “251 şehidimiz, gazilerimiz ve ayrıyeten 86 milyon gazimiz vatanımız için çarpıştı. 15 Temmuz’un cuma gününe gelmesi ayrı bir güzellik oldu. Çok şükür Ayasofya Camii açıldı; bugün buradayız. Buna sebep olanlardan Allah razı olsun” dedi.

KURTULUŞ SAVAŞI GİBİ

Almanya Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Teşkilat Başkanı Adnan Mavi de, “İnsanların böyle ilgi ve alaka göstermesinden dolayı çok mutlu oldum. Ben yurt dışında yaşayan Türklerden bir tanesiyim. 15 Temmuz’u 2. Kurtuluş savaşı olarak görüyorum. Türkiye’ye yapılan sadece bir darbe girişimi değildi. Kalkışma sonunda vatan topraklarının bölüneceğine inanıyorlardı. Dolayısıyla 15 Temmuz şehitleri ve gazilerimize çok şey borçlu olduğumuzu düşünüyorum. Onlara dua etmek ve hatm-i şerif de bulunma amacıyla bugün buradayım” diye konuştu.

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VATANIMIZI HAİNLERE BIRAKMADIK

Vatandaşlardan Aydın Kılınç da “Ayasofya’da ilk cuma namazım. Bu da 15 Temmuz’a denk geldi çok mutluyum. Bugün burada 251 şehidimizin ruhlarına Fatiha okuyup dua ediyoruz. Ben de 15 Temmuz’da sabahlara kadar sokaktaydım. Vatan hainlerine vatanımızı teslim etmedik. İnşallah bir daha böyle bir şey yaşamayız” ifadelerini kullandı. Hüseyin Ali Çam ise şunları kaydetti: “O gece ülkemize sahip çıktılar biz şimdi dua etmezsek üzerimize vebali olur. Bizim dualar etmemiz hatim indirmemiz gerekiyor. Bugün hem 15 Temmuz hem de cuma olduğu için İslamiyet’in simgelerinden olan Ayasofya’ya geldik. 15 Temmuz’da Türk milletini yıkamadılar; biz de Türk gençleri olarak ülkemize sahip çıkmaya devam edeceğiz.”

GÜNDEM 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı