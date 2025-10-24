29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bazı şehir içi toplu taşıma seferleri ücretsiz olacak

Arşiv
Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköt Metrosu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle vatandaşlar, çarşamba günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköt Metrosu seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.
