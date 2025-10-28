İstanbul Valiliği'nin yapılan açıklamada " Cumhuriyet Bayramı’nın 102. Yıl Dönümü Kutlamaları kapsamında, 29.10.2025 Çarşamba tören günü saat 05:45 itibariyle program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar şu şekildedir: