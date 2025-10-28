Yeni Şafak
İstanbullular dikkat: Bazı yollar yarın sabah 05:45'te trafiğe kapatılacak

18:3928/10/2025, Salı
DHA
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 102'nci kuruluş yıl dönümü yarın tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Kutlamalar nedeniyle İstanbul'da yarın bazı yollar 05.45'ten itibaren trafiğe kapatılacak.

İstanbul Valiliği'nin yapılan açıklamada " Cumhuriyet Bayramı’nın 102. Yıl Dönümü Kutlamaları kapsamında, 29.10.2025 Çarşamba tören günü saat 05:45 itibariyle program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar şu şekildedir:

KAPANACAK YOLLAR (05:45-PROGRAM BİTİMİ):

- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler,

- D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- 10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Edirnekapı – Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Oğuzhan Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Sofular Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.

- Halıcılar Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Akdeniz Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Akşemsettin Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Keçeci Meydan Sokak- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Hal Yolu Güney İstikameti Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Adnan Menderes Bulvarı’na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar,

- Tatlı Pınar Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı,

- Kaleboyu Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı,

- Sulukule Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı,

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR:

- Turgut Özal Millet Caddesi,

- Fevzipaşa Caddesi,

- Atatürk Bulvarı,

- D100 Karayolu,

- O-3 Hal Yolu



#İstanbul
#29 Ekim
#Yol
