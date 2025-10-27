Bayrama özel toplu ulaşım kararı: 28-29 Ekim’de Metro, Otobüs, Metrobüs, Marmaray ücretsiz mi? İstanbul, Ankara, İzmir 29 Ekim toplu ulaşım bedava mı? İşte resmi açıklamalar

Cumhuriyet’in 102. yılının kutlanacağı 29 Ekim 2025 Çarşamba günü, vatandaşlar hem kutlamalara katılmak hem de şehirdeki etkinliklere ulaşmak için yollara çıkacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da “29 Ekim’de toplu taşıma ücretsiz mi?” sorusu gündeme geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda üç büyük şehirdeki bazı toplu taşıma hatları ücretsiz olacak.





İstanbul’da hangi hatlar ücretsiz olacak?

İstanbul’da TCDD’ye bağlı hatlar 29 Ekim günü boyunca ücretsiz hizmet verecek. Ücretsiz ulaşım kapsamına giren hatlar şunlar:

Marmaray

Sirkeci – Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı

Gayrettepe – İstanbul Havalimanı – Arnavutköy Metro Hattı

Bununla birlikte, İETT otobüsleri, metrobüs ve şehir hatları vapurları için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) konuyla ilgili kararını ilerleyen günlerde duyurması bekleniyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi İBB’nin de Cumhuriyet Bayramı’nda şehir içi ulaşımı ücretsiz hale getirmesi olasılıklar arasında.





Ankara’da EGO araçları ücretsiz olacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında EGO Genel Müdürlüğü’ne bağlı otobüs, metro ve ANKARAY hatlarında ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı.





Belediye Meclisi’nin daha önce aldığı karar gereğince, milli ve dini bayramlarda sabah 06.00 ile gece 23.59 saatleri arasında tüm EGO toplu taşıma araçlarından vatandaşlar ücretsiz olarak yararlanabiliyor.





EGO otobüsleri 29 Ekim günü Cumartesi çalışma programına göre hizmet verecek. Vatandaşlar, otobüs saatlerini ve güzergâh bilgilerini EGO CEP’TE mobil uygulaması veya www.ego.gov.tr adresi üzerinden takip edebilecek.





İzmir’de 29 Ekim ulaşım düzenlemesi

İzmir’de ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı İZBAN hattı 29 Ekim Çarşamba günü ücretsiz olacak. Ancak İZULAŞ otobüsleri, ESHOT ve metro için henüz İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi belediyenin Cumhuriyet Bayramı’na özel ücretsiz veya indirimli sefer kararı alması bekleniyor.







