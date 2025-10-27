28-29 Ekim kargo çalışma saatleri merak ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, resmi tatil kapsamında yer aldığı için kamu kurumlarının yanı sıra özel sektörde de birçok iş yeri hizmet vermeyecek. Bu nedenle, kargo şirketlerinin 28 Ekim’de kaça kadar açık olacağı ve 29 Ekim’de teslimat yapılıp yapılmayacağı araştırılıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle kargolar açık olacak mı, Yurtiçi, MNG (DHL), Aras Kargo, PTT dağıtıma devam edecek mi? İşte 28 Ekim için kargoların son durumu.

28 Ekim'de kargolar açık mı, teslimatlar yapılacak mı? Cumhuriyet Bayramı öncesine denk gelen 28 Ekim'de vatandaşlar, kargo firmalarının çalışıp çalışmayacağını araştırıyor. Peki, 28 Ekim Pazartesi günü kargo şirketleri hizmet verecek mi, dağıtımlar devam edecek mi? Aras, Yurtiçi, MNG, Sürat ve PTT kargo 28 Ekim'de teslimat yapıyor mu? İşte 28 Ekim kargo çalışma saatleri.

28 EKİM YARIM GÜN MÜ, RESMİ TATİL Mİ? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olarak kutlanmaktadır. 28 Ekim günü ise yarım gün resmi tatil kapsamındadır. Kamu kurum ve kuruluşları 28 Ekim Salı günü öğleden sonra 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun gereği resmi tatil kabul edilmektedir. Böylece 29 Ekim 1 buçuk gün tatil olmaktadır.





28 EKİM'DE KARGOLAR AÇIK MI? Cumhuriyet Bayramı resmi tatili 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder. Buna göre; 28 Ekim Cumartesi günü yarım gündür ve bankalar, borsalar, PTT ve kargolar yarım gün çalışır. 28 Ekim Salı günü kargolar öğle saatlerine kadar dağıtımda olacak. Bazı kargo şubeleri, inisiyatif alarak hizmet vermeye devam edebilecek.

29 Ekim Çarşamba, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatil olarak ilan edildi.

Tüm resmi kargo şubeleri (Yurtiçi Kargo, DHL / MNG vb.) bu gün kapalı olacak, dağıtım yapılmayacak. Özel kargo firmaları: Hepsijet, Trendyol gibi bazı firmalar resmi tatillerde de sınırlı olarak çalışabiliyor. 30 Ekim Perşembe günü ise tüm kargo birimleri yeniden normal mesaiye dönecek.



