28 Ekim noterler açık mı, saat kaça kadar işlem yapacak? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan dolayı noterler salı ve çarşamba resmi tatil mi?

28 Ekim noterler açık mı, saat kaça kadar işlem yapacak? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan dolayı noterler salı ve çarşamba resmi tatil mi?

16:4927/10/2025, Pazartesi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor. Bir önceki gün olan 28 Ekim ise yarım gün resmi tatil kabul ediliyor. Hal böyle olunca resmi kurum ve kuruluşların çalışma durumu merak ediliyor. Yarın noterde işi olan vatandaşlar da bu noktada 28 Ekim noterler açık mı, çalışıyor mu, öğleden sonra kaça kadar açık sorularına yanıt arıyor. 28-29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan dolayı noterler salı ve çarşamba resmi tatil mi? 28 Ekim’de noterlerin çalışma durumu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde araştırmalar arttı. Hem 28 hem de 29 Ekim ile ilgili sorular gündeme geliyor. Bu hafta noterde işi olanlar, 28 - 29 Ekim Noterler açık mı, kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan dolayı noterler salı ve çarşamba resmi tatil mi? öğrenmek istiyor.

NOTERLER 28 EKİM'DE ÇALIŞIYOR MU?

Noterler 28 Ekim Salı günü öğleye kadar açık olacak. Sistem öğle saatlerinden sonra kapanacağı için noterlik hizmeti alınamayacak.

29 EKİM NOTERLER RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olmasından dolayı noterler kapalı olacak.

