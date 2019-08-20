3 belediyede terör temizliği

31 Mart yerel seçimlerinden sonra göreve gelerek belediyeleri PKK üssüne çeviren HDP’li Diyarbakır, Mardin ve Van Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı, belediyelerin imkanlarını terör örgütü PKK’yı destekleyecek şekilde kullanan Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarına ‘dur’ dedi.

VALİLER GÖREVLENDİRİLDİ

Bu kapsamda, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan görevlerinden uzaklaştırıldı. Haklarında terör suçlarından soruşturma bulunan başkanların yerine yeni görevlendirme yapıldı. Diyarbakır’a Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin’e Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van’a Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

PKK İÇİN SEFERBER OLDULAR

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, görevden alınan başkanların devletin imkanlarını terör örgütü için seferber ettikleri tespitine yer verildi. Devletin belediyeler dahil tüm kurumlarının kendilerine Anayasa ve kanunlarla verilen görev, sorumluluk ve yetkiler çerçevesinde hareket etmek zorunda oldukları hatırlatıldı.

SOMUT ÖRNEKLER VERİLDİ

Açıklamada başkanların görevden uzaklaştırılarak yerlerine yeni görevlendirmeler yapılmasının gerekçeleri somut örneklerle sıralandı. Buna göre, son yıllarda teröre karşı yürütülen kararlı mücadele sonucunda büyük bir acziyete düşen terör örgütü PKK/KCK ve uzantıları, bazı belediye başkanları aracılığıyla belediyelerin imkanlarını illegal amaçlar için kullandı.

MİLİTAN KAYNAĞI OLDULAR

Bu kişiler, bazı belediyeleri terör faaliyetlerinin desteklenmesi için militan kaynağı, mali kaynak ve araç-gerecin temin edildiği lojistik merkezlere dönüştürmeye çalıştı. Bu belediyeler, ülkenin diğer bölgelerinden ayrı bir yönetim modelinin parçası haline getirilmeye çalışılarak Anayasa’nın 3. maddesinde açıkça tanımlanan “ülkenin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğü”ne kasteden araç olarak kullanıldı.

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ANAYASA’NIN 127. MADDESİ

Bu durumun adli ve idari soruşturmalarla tespiti sonucu, Bakanlık tarafından terör örgütleri ile irtibatı olan, terör örgütlerine destek verdikleri yönünde tespit ve deliller bulunan belediye başkanları, Anayasa’nın 127. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47. maddesine istinaden görevden uzaklaştırıldı ve yerlerine Belediye Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca belediye başkan vekilleri görevlendirildi.

ADAYLARI PKK BELİRLEDİ

Belediye başkanı görevlendirmeleriyle belediyelerin sağladığı imkanları kaybeden örgüt ve siyasal uzantıları, militan bulma, maddi kaynak temin etme ve kendi tabanını yönlendirmedeki sıkıntıları çözmek adına 31 Mart seçimlerini kendileri açısından fırsat olarak gördü. Terör örgütü, seçildikleri zaman kolay yönetebilecekleri, kendi güdüm ve yönlendirmesinde olacak kişilerin aday gösterilmesi için büyük çaba sarf etti.

HAKLARINDA SORUŞTURMA VAR

Tutuklu bulunmasına rağmen sağlık sorunu nedeniyle tutuksuz yargılanmasına karar verilen Ahmet Türk başta olmak üzere, haklarında soruşturma ve kovuşturma yürütülen kişiler, bazı belediyelerde bilerek ve isteyerek belediye başkan adayı gösterildi. Hakkında 9 ayrı terör suçu soruşturması bulunan Adnan Selçuk Mızraklı Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı, hakkında 6 terör suçu soruşturması bulunan Ahmet Türk, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı ve hakkında 7 ayrı terör suçu soruşturması bulunan Bedia Özgökçe Ertan Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı yapıldı.

BİNALARDA ARAMA

İçişleri Bakanlığı’nın kayyum kararından sonra Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlıkları’ndaki güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Emniyet güçlerinin kuş uçurtmadığı belediye binalarının önüne toma ve zırhlı araçlar destek için gönderildi. HDP’li yönetimin görev yaptığı 3 belediye binası, polis ekiplerince didik didik arandı. Diyarbakır’da HDP’li eski Başkan Mızraklı, kendisine vali yardımcısı aracılığıyla ulaştırılan İçişleri Bakanlığı’nın tebligatını imzalamadı.

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İLK GÖREV TAMAM

İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nun ilk icraatı, HDP’li belediye tarafından göreve iade edilen terör suçlularını görevden uzaklaştırmak oldu. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığına görevlendirilen Vali Hasan Basri Güzeloğlu, terör örgütüyle irtibatlı ve iltisaklı oldukları gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan ve HDP’li belediye başkanı tarafından görevlerine iade edilen aralarında bir daire başkanı, 2 başkanlık danışmanı, 29 memur ve 8 işçinin bulunduğu 40 kişiyi görevinden uzaklaştırdı. Öte yandan Mardin Valiliği, toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, miting, stant açma ve çadır kurma gibi çeşitli etkinliklerin 30 gün süreyle yasakladığını açıkladı.

Suç dosyaları kabarık

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Görevden alınan üç HDP’linin belediye başkanı seçildikten sonra halkın mahalli ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak yerine bölücü terör örgütünün amaçları, ideolojik söylemleri ve eylemlerini destekler mahiyette uygulamalara başladıklarına, davranış ve söylemlerde bulunduklarına, belediyenin imkanlarını terör örgütünü destekleyecek şekilde yönlendirdiklerine ilişkin İçişleri Bakanlığına da birçok ihbar, şikayet ve bilgi ulaştı.

İHRAÇ OLANLARA GÖREV VERİLDİ

Göreve gelir gelmez eş başkanlık uygulamasını başlatan Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir belediye başkanları, terör örgütü ile iltisak, irtibat ve aidiyetleri nedeniyle görevine son verilen eski belediye çalışanlarını hiçbir resmi sıfatları bulunmamasına rağmen çeşitli isimlendirmeler adı altında fiilen belediyelerde çalıştırdı. Yerel seçimlerde HDP listelerinden belediye meclis üyesi seçilen ancak kamu görevinden ihraç edildiği için mazbataları verilmeyen kişiler, sanki görevdelermiş gibi belediyelerde fiili olarak görevlendirildi.

ÖRGÜT MARŞI SÖYLEDİLER

Belediye başkanlarının PKK’lı teröristlerin yakınlarına bu belediyelerde iş imkanı sağlayarak ailelerine maddi destek vermeye çalıştıkları, bunun için de şehit yakınlarına mobbing uyguladıkları, görev yerlerini değiştirdikleri veya işten çıkardıkları tespit edildi. Ayrıca bu belediye başkanlarının, teröristler için düzenlenen cenaze ve anma etkinliklerinde saygı duruşunda bulundukları, örgüt mensupları tarafından çok sık kullanılan sözde “örgüt marşı”nı söyledikleri belirlendi.

BASKI, TEHDİT VE MOBBİNG

31 Mart yerel seçimlerinden sonra göreve gelen HDP yönetimleri, kayyum döneminde işe alınan vatandaşlar ile belediyede çalışanlara baskı ve mobbing uyguladı. Devlet memurlarını çöp toplamadan, temizlik işlerine kadar pek çok alana sürgün eden HDP’li belediyeler, kayyum döneminde belediyelerle çalışan şirketlerden haraç isteyip tehditler savurdu. PKK’nın üst düzey yöneticilerinin akrabalarına belediyelerde daire başkanlıkları vererek, adeta meydan okudu. Gelinen noktada başta şehit yakınları olmak üzere kayyumla birlikte çalışan belediye çalışanları korku imparatorluğuna terk edildi.

Teröristlere sağlık hizmeti

Adnan Selçuk Mızraklı

* Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen Adnan Selçuk Mızraklı, öncelikle işçi ve memurların personel kimlik kartlarını değiştirdi. Yeni basılan kimlik kartlarında daha önce sol üst köşede bulunan Türk bayrağı logosu kaldırıldı. Yeni kimlik kartlarında sadece Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin logosu kaldı.

* Terör örgütü PKK’nın sözde sağlık komitesi yapılanmasında yer alan Mızraklı, farklı tarihlerde birçok yaralı veya hasta teröristi görev yaptığı hastanede herhangi bir resmi kayda gerek duymaksızın gizli şekilde tedavi etti, kırsaldaki teröristlere ilaç ve tıbbi malzeme yardımı sağladı.

* 2019 yerel seçimleri sonrasında milli manevi geçmişi hatırlatan cadde, sokak veya parkların isimlerini terör örgütü üyeliğinden hapis cezası alan örgüt mensuplarının isimleriyle değiştirdi.

* Diyarbakır Büyükşehir Meclisi’nin Kararı ve Diyarbakır Valiliği’nin onayı ile “İyaz Bin Ganem” ismi verilen caddeye Adnan Selçuk Mızraklı’nın göreve gelmesinden sonra “terör örgütü PKK’ya üye olmak, yardım ve yataklık etmek” suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan “İlhan Diken”in isminin verilmesi istendi.

* Mızraklı, 10 Ekim 2007’de bir polisin şehit edildiği, 2 polis ve 3 vatandaşın yaralandığı Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne ait ekip aracına yönelik saldırının faillerinden terörist Zülküf Gezen’in Yeniköy mezarlığındaki sözde anma etkinliğinde ön saflarda yer aldı.

* Terör örgütünün 15 Ağustos 1984’te Eruh’ta bir askerin şehit edildiği, 6 asker ve 3 sivilin yaralanmasıyla sonuçlanan ilk silahlı terör eylemi için 15 Ağustos’ta düzenlenen sözde anma etkinliğine katılan Mızraklı, örgüte destek verdiğini gösterdi.

* Mızraklı, geçen Kurban Bayramı’nın arifesinde, 6 Mart 2016’da etkisiz hale getirilen örgütün sözde “Gabar Cephe/Kerboran birim sorumlusu” terörist Okan Emektar ve örgütün şehir yapılanması YDG-H içinde faaliyet yürütürken çukur-hendek operasyonları sırasında Cizre’de öldürülen terörist Abdullah Özgül’ün mezarlarını ziyaret etti.





Türk bayrağını kaldırdı

Ahmet Türk

Mardin’de 31 Mart yerel seçimlerinin ardından belediye başkanlığına seçilen Ahmet Türk’ün ilk icraatlarından biri de belediyenin resmi sitesindeki Türk bayrağını kaldırmak oldu.



* Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, terör suçlarından soruşturma yürütülen Cabbar Leygara’yı belediyenin birçok önemli hizmetini yürüten ve yaklaşık 2 bin personelin çalıştığı Mardin Kent Aş’ye genel müdür olarak atadı.



* Türk, 2014’te bölücü terör örgütüne katılan ve 2018’de Tunceli Nazımiye kırsalında etkisiz hale getirilen “Zagros Bahoz” kod adlı Ali Ete’nin kardeşi olan ve terör suçları nedeniyle kamu görevinden ihraç edilen, terör suçlarından Mardin’de yargılaması süren Enver Ete’yi sözde danışmanlığına getirerek belediye bünyesinde çeşitli görevler verdi.



* Türk, 30 Ocak’ta yapılan aday tanıtım toplantısında terör örgütünün sözde marşının söylendiği sırada salondaki tüm katılımcılarla saygı duruşunda bulundu.

* Türk, başta Mustafa Karasu olmak üzere terör örgütü elebaşılarının talimatlarıyla cezaevlerinde açlık grevi yapan örgüt mensuplarına destek amacıyla 6 Şubat’ta Artuklu’da düzenlenen ve “tecriti kıralım, faşizmi yıkalım, Kürdistan’ı özgürleştirelim” sloganı atılan basın açıklamasında en önde yer aldı.

PKK’lıların cenazesinde boy gösterdi!

Bedia Özgökçe Ertan

* Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan, Cizre’de ölü ele geçirilen terör örgütü PKK/KCK mensubu Mevlüde Bozkurt’un 4 Ağustos 2016’da Yeni Mahalle Mezarlığı’nda yapılan defin işlemlerine katıldı.



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* Ertan, 9 Ekim 2015’te İpekyolu ilçesi Beşyol Dabbaoğlu Parkı’nda silahlı terör örgütü PKK/KCK elebaşı Abdullah Öcalan’ın resminin bulunduğu pankartın açıldığı ve bölücü terör örgütü elebaşını övücü konuşmaların yapıldığı basın açıklamasında ön saflarda bulundu.

* Ertan, eylem hazırlığındaki 3 teröristi belediyeye ait araçla taşıyan ve operasyonla etkisiz hale getirilen terörist Ahmet Demirağaç’ın, Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde öldürülen terörist Arzu Bilmez’in ve Van merkezde polis noktasına bombalı araçla yapılan saldırının faillerinden terörist Nuhari Yacan’ın defin işlemlerinde yer aldı.

Zorla girmeye çalıştı



Hakkında yürütülen terör soruşturmaları nedeniyle İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılan Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan ile HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan'ın aralarında bulunduğu grup, zorla binaya girmek istedi. Belediye önünde bir süre bekleyen grup, daha sonra dağıldı. REKLAM

Şehit yakınları işe alınacak



Mardin’de HDP’li Mardin Büyükşehir Belediyesinin işten çıkardığı şehit yakınları, yapılan görevlendirme sayesinde işine geri dönecek. Hak-İş Konfederasyonu Mardin İl Başkanı Eşref Cihan ile Türkiye Geçici Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, Vali Mustafa Yaman’ı belediyede ziyaret etti. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Orhan Kandemir, “HDP’li Ahmet Türk ilk işe başladığı zaman 12 şehit yakınını işten çıkartmıştı. Sayın Valimiz, kayyum olarak ilk icraatının şehit yakınlarını yeniden işe başlatmak olacağını söyledi” dedi.

AİLELER MEMNUN

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Osmaniye Şube Başkanı Durmuş Öksüz, Mardin, Diyarbakır ve Van Büyükşehir Belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasının yerinde bir karar olduğunu söyledi. Öksüz, söz konusu belediyeler ile ilgili kararın şehit aileleri ve gazileri memnun ettiğini dile getirdi.

Diyarbakır’ın emrindeyim

Hasan Basri Güzeloğlu

HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'nın yerine Başkan Vekili olarak görevlendirilen Hasan Basri Güzeloğlu, göreve başladı. Güzeloğlu, belediyenin kaynaklarının, kayyum öncesi dönemde gerçekleştirildiği gibi yeniden terör örgütü PKK'ya, uzantılarına ve iş birlikçilerine tahsis edilmeye ve bu doğrultuda kullanılmaya başlandığını söyledi.

ŞİKAYET YAĞIYORDU

Devletin, milletin emaneti olan parasının, millete ve Diyarbakır'a hizmet yerine terör örgütüne, uzantılarına, iş birlikçilerine, Kandil'e kadar uzanan bir perspektifte kullanılmasının kabul edilemez ve sürdürülemez olduğunu anlatan Güzeloğlu, tüm bu uygulamaların karşılığında 4 aylık dönemde Valiliğe, vatandaşlardan hizmet yönünden ciddi şikayetlerin iletildiğine dikkati çekti.

24 SAAT ÇALIŞMA

Güzeloğlu, personelle toplantı yaptığını, işine, devletine bağlı, vatandaşına hizmet amaçlı her çalışanla hizmet vermeye devam edeceklerini anlattı. Vali Güzeloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu sürede Diyarbakır'ın emrinde olacağız. Diyarbakır'a hizmet etmenin şeref ve onurunu taşıyacağız. Millete hizmet, milletin beklentilerini karşılamak için bütün arkadaşlarımızla alanda 24 saat esasına göre çalışma ve çaba sergileyeceğiz. Hizmetimiz bütün vatandaşlarımızı kucaklayıcı olacak."

Artık örgüte para gitmeyecek

Mustafa Yaman

Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliği’ne görevlendirilen Vali Mustafa Yaman, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu ve İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ile belediye binasına geldi. Yaman, bina girişinde vatandaşlar tarafından sevgi gösterisiyle karşılandı. Yaman, "Daha önce de geldiğimizde vatandaşlarımıza 'Sizin için çalışacağız' demiştik. Bundan sonra da öncelikle kadınlar, gençler, öğrenciler ve dezavantajlı gruplar olmak üzere 850 bin Mardinlinin tamamına hizmet edeceğiz. Artık terör örgütüne para gitmeyecek, milletimiz için harcanacak" ifadelerini kullandı. Yaman, belediyedeki makamında kendisini ziyarete gelenleri kabul etti. Burada gazetecilere açıklama yapan Yaman, belediyenin tüm kaynaklarının milletin hizmetine sunulacağını vurguladı.

BÖLGEDE HUZUR DEVAM EDECEK

Yaman, "Artık Mardin Büyükşehir Belediyesinin teröre harcayacağı tek bir kuruşu dahi olmayacak. Büyükşehir Belediyesini tekrar kurumsal hale getireceğiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız önderliğinde devam eden huzurun sürmesini birlikte sağlayacağız. Mardinli hemşehrilerimizin desteğiyle başta Mardin'de olmak üzere bölgede huzur devam edecek" diye konuştu.

Van halkına hizmet edeceğiz

Mehmet Emin Bilmez

Van Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliğine görevlendirilen Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, beraberinde İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ile belediye binasına geldi. Makam odasına geçen Vali Bilmez, daha önce duvarda asılı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı forslu fotoğrafının indirildiğini fark edince, görevlilere söz konusu fotoğrafın yerine asılması talimatını verdi. Vali Bilmez, getirilen fotoğrafı yerine astıktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı. Belediyenin imkanlarını Van halkının hizmetine sunacaklarını vurgulayan Bilmez, şunları kaydetti: "Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmayacağız. Derdi ekmeği, aşı ve halkına hizmet olan herkesle birlikte Van halkına hizmet edeceğiz."

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