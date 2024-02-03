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Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da hastane açılışında konuştu: Şehirlerimizi en kısa sürede ayağa kaldıracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İskenderun Devlet Hastanesi Açılış Töreni'nde açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hatay'daki iki önemli sağlık yatırımını hizmete açmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Hatay Eğitim ve Araştırma hastanesi, 126'sı yoğun bakım 68'i acil yatağı olmak üzere toplam 550 yatak kapasitesine sahiptir. Diyaliz ünitesinden yanık merkezine anjiyo ve onkoloji ünitesinden pek çok özellikli hizmetin sunulduğu hastanemizin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Amacımız mümkün olan en kısa sürede Hatay başta olmak üzere tüm depremzede şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmaktır" dedi.

Büşra Soyal
Büşra Soyal
18:21 - 3/02/2024 Cumartesi
Güncelleme: 18:49 - 3/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hatay'da hastane açılışında konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hatay'da hastane açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İskenderun Devlet Hastanesi Açılış Töreni'nde açıklama yaptı.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Biz millet olarak tarihi boyunca nice badirelere göğüs gerdik. İnşallah bu meşakatli döneminden üstesinden geleceğiz. Hastanemiz 126 yoğun bakım, 68 acil yatak olmak üzere 550 yatak kapasitesine sahiptir. Hastanemizde 12 ameliyathane, 2 anjiyo cihazı, 13 röntgen cihazı bulunuyor. Hastanemizin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.

Mühendisinden işçisine tüm kardeşlerimi gönülden tebrik ediyorum. Hizmet alacak vatandaşlarımıza Allah'tan acil şifalar niyaz ediyorum.

Hükümet olarak Hatay ve diğer afetzede illerimizdeki çalışmalara kulp takmak için pusuda bekleyen kötücül bir zihniyete karşı da mücadele ediyoruz. Eline geçirdiği her fırsatı eleştirmek için kullananları milletimiz çok iyi tanımaktadır.

Sırf oy tercihlerinden dolayı hakaretlere uğrayan depremzede kardeşlerimizin yürek acısının akşamdan sabaha kapanmayacağı açıktır. Asrın felaketini yaşamış bir millet olarak böyle konuları konuşmamamız gerektiğine inanıyorum.

Belediyenin yetişmediği yerde merkezi hükümet devreye girecek, 85 milyon asrın birlikteliğini sergileyerek şehirlerimizi en kısa sürede ayağa kaldırmanın yolunu arayacağız. Buradan şu samimi çağrıyı yapmak isterim. Muhalefeti deprem üzerinden polemik yapmak yerine vicdanlı ve sorumlu davranmaya davet ediyorum.

Pusuda bekleyen kötücül zihniyetle mücadele ediyoruz. Hatay'ın derdine derman olmak her türlü siyasetin üstündedir. Omuz omuza verip bu zor günlerin üstesinden gelmemiz gerekiyor.

Türkiye'deki muhalefeti deprem konusunda polemik yapmak yerine sorumlu davranmaya davet ediyorum.


Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da deprem konutları teslim töreninde konuştu: Karşılaştığımız tabloyu asla unutmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da deprem konutları teslim töreninde konuştu: Karşılaştığımız tabloyu asla unutmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay’da Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hatay, can kaybı ve yıkılan bina sayısı bakımından depremden en büyük zararı gören şehrimizdir. Depremden sonraki ikinci gün Hatay'a geldiğimizde karşılaştığımız tabloyu asla unutmayacağız. Hatay’da 135 bin 589 konut, 15 bin 589 iş yeri, toplamda 150 bine yakın hak sahibi belirledik. Deprem bölgesi genelindeki hak sahibi ise 390 bin olarak netleşti. Bugün de 7 bin 275 hak sahibinin konutunun anahtarını teslim ediyoruz." dedi.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Hatay
#Hastane
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