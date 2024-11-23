300 bin öğretmene yeni unvan

Ekim ayında Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı sebebiyle duran kariyer uygulamasının devamı sağlanacak. Kanuna eklenen geçici 3’üncü madde aracılığıyla uzman öğretmenlikte 10 yıl bekleme şartı aranmadan 20 yıllık kıdemi dolduran öğretmenlere başöğretmen unvanı için başvuru imkanı sağlanıyor. Böylece 20 yıllık kıdemi dolduran 230 bin öğretmene "başöğretmen" unvanı için başvuru imkanı sağlanacak. 2025 yılı içerisinde ilk etapta toplam 300 bin öğretmen uzman ve başöğretmen unvanına kavuşacak.