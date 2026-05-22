33. Dr. İbrahim Arıkan MEF Eğitim Kurumları Araştırma Projeleri Yarışması sonuçlandı

22 Mayıs Cuma günü (bugün) düzenlenen ödül töreninde, bu yılın dereceye giren projeleri açıklandı. Bilimsel derinlik, toplumsal fayda ve yenilikçilik gibi kriterlere göre seçilen projeler, gelecekteki bilim insanlarının vizyonunu gözler önüne serdi.

Yarışmanın açılışında girişimcilik, sosyal inovasyon ve gençlerin potansiyelini ortaya çıkarma

alanlarında etkili çalışmalarıyla tanınan, Young Guru Academy (YGA) kurucusu Sinan Yaman gençlere ilham veren bir konuşma gerçekleştirmişti. Katılımcılar tarafından büyük ilgiyle takip edilen bu açılış, yarışmanın vizyonunu da ortaya koydu. Bugün gerçekleşen ödül töreninde ise MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhittin Gökmen ve MEF Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Nihat Berker, gençlerin gelecek vizyonlarına katkı sunan etkileyici konuşmalar gerçekleştirdi.

MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin, MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhittin Gökmen, MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Didem Taylan, MEF Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Berker MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Özcan, MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Süheyl Batum, MEF Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Müdürü Prof. Dr. Hande Karadağ, Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Zafer Öztürk, Pozitif Teknoloji satış Müdürleri Kadir Kutlu ve Metin Tekin ve 1000 Volt Post Prodüksiyon Genel Müdürü Murat Akbulut gibi akademi, iş dünyası ve eğitim camiasından çok sayıda değerli isim katıldı.

MEF Okulları Ulus Kampüsünde sergilenen finalist 40 proje arasında bu yıl enerji ve çevre dostu teknolojiler, yapay zeka destekli sağlık ve tarım uygulamaları, biyoteknoloji ve nanoteknoloji tabanlı çözümler sunan projeler dikkat çekti.

YARIŞMADA BİRİNCİ OLAN PROJELER

Fizik: TÜBİTAK FEN LİSESİ - ÇOK AMAÇLI İNSANSIZ SUALTI ARAŞTIRMA VE NUMUNE ALMA ARACI GELİŞTİRİLMESİ

Kimya: İZMİR FEN LİSESİ - SİSTEİNİN HIZLI VE DUYARLI TESPİTİNE YÖNELİK NBD TEMELLİ YENİ BİR FLORESAN SENSÖR GELİŞTİRİLMESİ

Biyoloji: TED ESKİŞEHİR ÖZEL ANADOLU LİSESİ - SİNBİYOTİK KÖKENLİ GABA’NIN PC-12 HÜCRELERİNDE OLUŞTURULAN İN VİTRO PARKİNSON NÖRODEJENERATİF MODEL ÜZERİNDEKİ NÖROPROTEKTİF ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Yapay Zeka: İZMİR ÖZEL TAKEV ANADOLU LİSESİ - FİZİK TEMELLİ 3B EVRİŞİMLİ SİNİR AĞI: ANTROPOMORFİK FANTOM ÜRETİM SÜREÇLERİNDE YENİLİKÇİ BİR YAKLAŞIM

YARIŞMADA İKİNCİ OLAN PROJELER

Fizik: ÖZEL ANTALYA MAYA ANADOLU LİSESİ - ACİL MÜDAHALE İÇİN RADAR DESTEKLİ DÜŞME ALGILAMA SİSTEMİ

Kimya: GAZİANTEP ÖZEL SANKO OKULLARI - BALON YÜZEYİ FREEZE-CASTİNG YÖNTEMİYLE HAZIRLANAN LİGANDSIZ DEMİR KRİYOJELLERİN SUDAN HİDROJEN ÜRETİMİNDE KULLANIMI

Biyoloji: İZMİR FEN LİSESİ - SİNİR SİSTEMİNDE MİYELİN HASARININ HIZLI TANISINA YÖNELİK 3D BASKI TABANLI YENİ NESİL NANOİMMÜNOSENSÖR PLATFORMU

Yapay Zeka: TÜBİTAK FEN LİSESİ - YAPAY ZEKA İLE POLİMER ÜRETİM, ANALİZ VE TASARIM PLATFORMU: POLSEN

YARIŞMADA ÜÇÜNCÜ OLAN PROJELER

Fizik: İZMİR ÖZEL EGE LİSESİ- PDMS TABANLI ŞEFFAF ANTEN İLE ORTAMDAKİ GSM DALGALARINDAN ENERJİ HASADI

Kimya: TÜBİTAK FEN LİSESİ - KARBON KUANTUM NOKTA VE KAOLİN KATKILI, İLAÇ ENKAPSÜLASYONLU CEVİZ KABUĞU TABANLI HİDROJEL YARA ÖRTÜLERİNİN KARAKTERİZASYONU

Biyoloji: BTSO KAMİL TOLON BİLİM VE SANAT MERKEZİ - MOR/SİYAH VE TURUNCU HAVUÇLARIN ÖZÜTLERİNDEN ENKAPSÜLASYONLA YENİLİKÇİ KAPSÜLLÜ SEBZE SULARININ GASTROİNTESTİNAL SİSTEMDEKİ SİMÜLASYONLA BİYOERİŞİLEBİLİRLİĞİNİN/BİYOYARARLANIMININ BELİRLENMESİ

Yapay Zeka: TÜBİTAK FEN LİSESİ - SCX_PARDUS: PARDUS ENTEGRASYONLU, YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ VE PERFORMANS ODAKLI EBPF TABANLI LİNUX ÇEKİRDEK ZAMANLAYICISI

İnovasyon Özel Ödülleri:

● “Pozitif Teknoloji” İnovasyon Özel Ödülü - Fizik / ÇİĞLİ AYDOĞAN YAĞCI BİLİM VE SANAT MERKEZİ - ÇİFT DALGA BOYLU LAZER SAÇILIMI İLE TOZ PARÇACIĞI TESPİTİ VE SAYIMI

● “Pozitif Teknoloji” İnovasyon Özel Ödülü - Kimya / İZMİR ÖZEL EGE LİSESİ - OKSİDATİF HASAR BİYOBELİRTİCİ H2O2 TAYİNİ İÇİN NANOLİF TEMELLİ UCUZ VE HIZLI ENZİMATİK BİYOANALİZ PLATFORMUNUN GELİŞTİRİLMESİ

● “Pozitif Teknoloji” İnovasyon Özel Ödülü - Biyoloji / TÜBİTAK FEN LİSESİ - GIDA ZEHİRLENMELERİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK LİMON KABUĞU VE AT KESTANESİ TABANLI PH’A DUYARLI GIDA AMBALAJI SENTEZİ

● “Pozitif Teknoloji” İnovasyon Özel Ödülü - Yapay Zeka / TÜBİTAK FEN LİSESİ - SURMİND: BİR NÖROŞİRÜRJİ UZMANININ İKİNCİ BEYNİ

● “Divit” İnovasyon Özel Ödülü / TÜRK TELEKOM ANADOLU LİSESİ - EPİLEPSİ NÖBETLERİNİ YAPAY ZEKA VE EEG ANALİZİYLE ÖNCEDEN TESPİT EDEN GİYİLEBİLİR ERKEN UYARI SİSTEMİ

● “Tam Finans” İnovasyon Ödülü / İ.T.Ü GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL İZMİR ANADOLU LİSESİ - FARMIQ

● 1000 Volt İnovasyon Özel Ödülü / ÇİĞLİ AYDOĞAN YAĞCI BİLİM VE SANAT MERKEZİ - FEMUR BOYUN KIRIĞI TANISINDA MAKİNE ÖĞRENMESİ VE DERİN ÖĞRENME YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMALI DEĞERLENDİRİLMESİ: KARAR DESTEK SİSTEMİ



